Каждый второй случай гриппа в России — опасный "гонконгский"

Россию накрыла вторая волна гриппа. Причем эпидемия из центрально-европейских областей России распространится в Сибирь и на Дальний Восток. О таком прогнозе сообщила руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Фото: AP

Все школы Волгограда закрыты на карантин. Каникулы у детей продлятся как минимум еще неделю. Продолжат гулять и ученики Оренбургской области и Петропавловска-Камчатского. А в Томске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ с завтрашнего дня отменены все массовые мероприятия: эпидемиологический порог в этих регионах превышает допустимые 20%.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров предупреждают, что в первые рабочие недели после новогодних праздников в стране может подняться новая волна вирусной инфекции: "Эпидемия продолжается — а это уже пятая её неделя. И сейчас уровень заболеваемости повысится в связи с тем, что сейчас люди вышли на работу, ожидается повышение заболеваемости на текущей неделе. Люди не занимаются лечением, стараются посещать работу или учебу. Они сами себе зарабатывают осложнения и увеличивают количество заболевших, заражая их".

Большое количество заболевших — в Чувашии и Калининградской области. О начале эпидемии гриппа и ОРВИ заявили в Башкирии. По данным специалистов, в первые дни нового года вирусы уже успели сразить 24 тысячи жителей региона.

Появились и первые тревожные данные о летальных случаях, связанных с гриппом. В этом сезоне в России циркулирует три штамма вируса гриппа, А и один штамм — гриппа В. При этом на долю опасной "гонконгской" разновидности (штамм А(Н3N2) приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. К счастью, эксперты ВОЗ, ежегодно выпускающие рекомендации по составу вакцины против гриппа, в этом сезоне попали в точку, точно спрогнозировав, против каких разновидностей вирусов надо прививаться. Так что те, кто прививку сделал, получили защиту именно от пришедших к нам штаммов гриппа, в том числе и наиболее опасного "Гонконга".

В этом сезоне для пяти заболевших встреча с "гонконгским" гриппом стала роковой: эта разновидность вируса вызывает тяжелую пневмонию и другие осложнения. Пять заболевших из четырех регионов врачам спасти не удалось. Все они не были привиты против гриппа.

В Европе же сейчас борются с еще одной разновидностью гриппа — "птичьим" штаммом АН5N8. Очаги этой инфекции зарегистрированы среди диких птиц и на птичьих фермах в Германии, Швеции, Франции, Сербии, Черногории, Польши, Украины и других стран.

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