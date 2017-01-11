Британские ученые из Брэдфордского университета выяснили, что татуировки могут нанести смертельный вред человеку. Главная опасность таится в химическом составе красящего вещества.
Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии.
Кроме того, ученые не исключают наличие вредных элементов и в других чернилах, которые не были исследованы.
Ранее сотрудники Университета Калифорнии пришли к выводу, что так называемая "чёрная хна", используемая для нанесения на кожу временных татуировок, также не безопасна для здоровья. Дело в том, что это вещество содержит пара-фениленедиамин, нередко вызывающий аллергические реакции.
"Чёрную хну" также используют для окрашивания волос. Считается, что данное вещество является естественным красителем и не может причинить вред. Однако врачи утверждают, что незатейливый узор на коже или временное изменение цвета волос угрожают серьёзными кожными проблемами.
Самыми распространёнными осложнениями, связанными с подобными украшениями, являются краснота, вздутие, образование волдырей и зуд. Кроме того, хна способна вызвать экзему и дерматит. Пожизненная чувствительность к пара-фениленедиамин у часто появляется даже после первого применения. В связи с этим дерматологи рекомендуют перед нанесением татуировки убедиться, что используемая для этого краска состоит исключительно из растительных компонентов, сообщает MedLinks. ru.
Напомним, искусство татуажа было распространено еще у древних египтян в IV тысячелетии до нашей эры. Примерно к той же эпохе относятся и нательные рисунки у мумий, найденных в захоронениях на алтайском плато Укок.
Как правило, татуировки представляли собой знак племени или рода: им клеймили всех представителей данного клана. Кроме того, они исполняли роль оберегов: защищали от болезней, сглаза, злых духов и, наконец, от смерти.
Особую защитную силу приписывали изображениям тотемных животных, которые считались "охранителями" племени. У некоторых народов, например, у диких индейских племен, и по сей день принято расписывать узорами все тело… А само слово "тату" родилось на острове Таити, где татуировки также в почете, и в переводе с местного языка означает всего лишь "знак", "рисунок".
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.