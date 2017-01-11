Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак

Британские ученые из Брэдфордского университета выяснили, что татуировки могут нанести смертельный вред человеку. Главная опасность таится в химическом составе красящего вещества.

Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии.

Кроме того, ученые не исключают наличие вредных элементов и в других чернилах, которые не были исследованы.

Ранее сотрудники Университета Калифорнии пришли к выводу, что так называемая "чёрная хна", используемая для нанесения на кожу временных татуировок, также не безопасна для здоровья. Дело в том, что это вещество содержит пара-фениленедиамин, нередко вызывающий аллергические реакции.

"Чёрную хну" также используют для окрашивания волос. Считается, что данное вещество является естественным красителем и не может причинить вред. Однако врачи утверждают, что незатейливый узор на коже или временное изменение цвета волос угрожают серьёзными кожными проблемами.

Самыми распространёнными осложнениями, связанными с подобными украшениями, являются краснота, вздутие, образование волдырей и зуд. Кроме того, хна способна вызвать экзему и дерматит. Пожизненная чувствительность к пара-фениленедиамин у часто появляется даже после первого применения. В связи с этим дерматологи рекомендуют перед нанесением татуировки убедиться, что используемая для этого краска состоит исключительно из растительных компонентов, сообщает MedLinks. ru.

Напомним, искусство татуажа было распространено еще у древних египтян в IV тысячелетии до нашей эры. Примерно к той же эпохе относятся и нательные рисунки у мумий, найденных в захоронениях на алтайском плато Укок.

Как правило, татуировки представляли собой знак племени или рода: им клеймили всех представителей данного клана. Кроме того, они исполняли роль оберегов: защищали от болезней, сглаза, злых духов и, наконец, от смерти.

Особую защитную силу приписывали изображениям тотемных животных, которые считались "охранителями" племени. У некоторых народов, например, у диких индейских племен, и по сей день принято расписывать узорами все тело… А само слово "тату" родилось на острове Таити, где татуировки также в почете, и в переводе с местного языка означает всего лишь "знак", "рисунок".

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