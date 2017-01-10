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Источник Правда.Ру

Сиди до смерти: Ученые опровергли вред сидячего образа жизни

Здоровье

Американские специалисты смогли доказать, что сидячий образ жизни не настолько вреден здоровью, как предполагалось ранее.

Сиди до смерти: Ученые опровергли вред сидячего образа жизни
Фото: REX

На протяжении 16 лет ученые работали над исследованием, в котором приняли участие более пяти тысяч человек. Все они записывали в дневнике данные своей ежедневной активности. Одна группа людей регулярно занималась спортом, друга — нет.

Выяснилось, что сидячий образ жизни не связан напрямую с преждевременной смертью и различными заболеваниями. Однако, по мнению ученых, лучше вести умеренный образ жизни и заниматься спортом, поскольку в таком случае организм человека тренируется, закаляется и в результате понижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также физические нагрузки способны помочь человеку выйти из депрессии, спорт держит мышцы в тонусе и повышает выносливость.

Напомним, ранее ученые установили, что сидячая деятельность чревата расстройством нервной системы и повышением тревожности. Они провели эксперимент с девятью группами добровольцев, в каждой из которых фиксировалось время, проведенное людьми перед экраном телевизора или компьютера, или за выполнением какого-либо вида письменной работы.

Как сообщает Medpulse.Ru, исследователи выявили, что два часа, проведенные в таком положении, повышают уровень тревожности, приводят к депрессии и провоцируют нервные расстройства. Дело в том, что замедляется обмен веществ, снижающий общую энергию и нарушающий эмоциональный фон. Если такие симптомы появились в течение длительного периода сидячей работы, то высока вероятность затяжной депрессии.

Pravda.Ru ранее также писала, что британские ученые успешно разработали метод, позволяющий человеку с малоподвижным образом жизни сохранять своё здоровье.

Как сообщается на сайте therussiantimes.com, люди могут обходиться и без регулярной физкультуры. Эксперты из Великобритании предложили новую методику, которая дает возможность избежать множества негативных последствий для общего состояния здоровья, возникающих по причине малоподвижного образа жизни.

Специалисты рекомендуют вставать каждые 30-40 минут, чтобы выполнить несложные упражнения. По словам экспертов, "самая обычная 10-минутная разминка, как мы выяснили, действительно способна предотвращать огромное множество сложнейших заболеваний, которым подвержены, прежде всего, сотрудники офисов".

При этом они отметили, что пренебрежение этим советом практически не оставляет шансов людям, ведущим сидячий образ жизни, так как они элементарно не располагают никакими другими способами минимизировать негативные последствия для своего здоровья.

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