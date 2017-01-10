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Американские ученые: Беременность сводит женщин с ума на два года

Здоровье

Появление на свет ребенка способно свести женщину с ума из-за резких изменений, которые происходят в мозгу молодой матери. Такой вывод сделали американские ученые.

Американские ученые: Беременность сводит женщин с ума на два го
Фото: Fotodom.ru/DP

Согласно их исследованиям, в мозгу молодой матери происходят необратимые изменения, она буквально зацикливается на своем ребенке и таким образом "сходит с ума". Причиной этому является беременность, во время которой серое вещество в мозге сжимается, нейронные сети в это время становятся более специализированными на областях, признанных реагировать на сигналы социального предназначения.

То есть мать благодаря данной "фильтрации" нейронной системы способна лучше реагировать на потребности своего ребенка, в том числе на опасности, которые ему грозят. По словам ученых, такое состояние у женщины может пройти примерно через два года, и ее здоровье вновь стабилизируется.

Напомним, ранее ученые из Университета Монреаля (Квебек, Канада) завершили исследование причин аутизма у детей. Специалисты отмечают, что одним из провокаторов этой неприятной особенности является прием их матерями антидепрессантов во время беременности.

Селективные ингибиторы и психоактивные вещества, содержащиеся в этих препаратах, блокируют выработку необходимого для организма количества серотонина ("гормона счастья"), что отрицательно воздействует на нервную систему будущего малыша.

За последние два года это способствовало увеличению числа детей-аутистов на 30%, отмечают ученые из Университета Монреаля.

Их выводы поддерживают и американские коллеги, подчеркивая, что прием таких препаратов - не самый верный способ избавиться от родовой и послеродовой депрессии, так как он меняет процессы и на уровне нервной системы будущих мам.

Профессор фармации в Университета Монреаля, доктор Аника Берард отмечает, что женщинам лучше искать альтернативные методы выхода из депрессии - прогулки, игры с домашними животными и общение с близкими, а также правильное и здоровое питание. Изыскания ученых полностью опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Ранее ученые из Гарвардского университета (США) выяснили, что 70% американцев, хоть и не имеют признаков депрессивных расстройств психики, подтвержденных современной медициной, все равно употребляют антидепрессанты и подобные вещества.

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