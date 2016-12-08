Ученые: Американцы массово умирают из‑за лишнего веса

"Эпидемия ожирения", наряду со скачком самоубийств и передозировкой наркотиками стала причиной повышения уровня смертности в Соединенных Штатах. Об этом говорят предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2015 год.

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Общая продолжительности жизни в США сокращается, в среднем она составляет 78 лет и 9 месяцев. Это связано в ростом смертности до 2,7 миллионов, что на 86 000 тысяч больше, чем в 2014 году и возвращает страну на уровень 2012 года.

Случаи гибели от заболеваний сердечно-сосудистой системы в США стали основной причиной роста смертности в 2015 году. Выше уровня 2014 года оказалась смертность и среди страдающих отдиабета, болезней почек или лёгких. Больше в 2015 году стало и самоубийств. Единственной причиной, смертность от которой снизилась, стал рак.

Единого мнения о причинах такой тенденции у специалистов нет, однако многие склонны винить в этом "эпидемию лишнего веса", ведь перед инфарктами и инсультами сложнее всего устоять людям с излишним весом. Однако не объясняет другие тенденции, прямо не связанные с весом: растёт количество самоубийств и смертей от передозировки наркотиков.

Американское здравоохранении - одно из наименее успешных среди стран с сопоставимым уровнем доходов, считают эксперты. Ожидаемая продолжительность жизни там равна кубинской, хотя медицинские расходы на одного жителя на Кубе во много раз ниже.

Причиной этого является не то, что в США плохая медицина, а то, что множество жителей этой страны бедны и поэтому, в отличие от кубинцев, не всегда могут позволить себе лечение. Медицинские страховки покрывают не все расходы, а миллионы американцев не имеют страховок вовсе.

Впрочем, есть и позитивные новости. Среди более обеспеченных американцев, или тех, кто имеет высшее образование (часто это одни те же люди), смертность не увеличивается. Её резкий рост наблюдается лишь среди наиболее бедных групп населения.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, исследователи из американского Института Гэллапа (Gallup Centre) провели опрос среди американцев на тему проблемы здравоохранения в США.

Самыми распространенными проблемами, из-за которых большинство жителей США отказывают себе в регулярных медицинских консультациях, является дороговизна этих услуг (42%).

В этом вопросе мнения немного разделились - 22% респондентов заявили, что не могут себе позволить оплачивать постоянные больничные чеки, а еще 20% назвали проблемой доступ к медицинским услугам.

В то же время, американская Медицинская ассоциация бьет тревогу: почти 60 процентов всех взрослых США принимают лекарства по тем или иным предписаниям.

При этом рост рецептурного употребления лекарств не может полностью объясняться старением населения, играет роль и рост ожирения населения, и люди страшно злоупотребляют препаратами по снижению веса.

Хотя некоторые исследования показали, что эти препараты действительно способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но повышение вероятности рака, катаракты, диабета, когнитивных нарушений и заболеваний опорно-двигательного более чем дорогая цена за скромные улучшения в работе сердечно-сосудистой системы

По данным исследования, в 2010 ученые пришли к выводу, что до 63 процентов популярных рецептов просто неуместны.

Если говорить об уровне смертности, то, согласно выводам исследователей из Университета Джона Хопкинса, третьей причиной смертности пациентов в США, после смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, является неправильная диагностика или не верно назначенное лечение.

Проанализировав массив статистики смертности с 2000 по 2008 годы и экстраполировав выводы на современные США, ученые пришли к выводу, что несвоевременная, недостаточно тщательно проведенная и/или ошибочная диагностика, равно как и неправильное и/или чрезмерное лечение, вероятно, являются причинами более 250 тысяч смертей в стране за 2015 году. При этом исследователи не учитывали операции, приведшие к летальному исходу.