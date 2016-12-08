Опаснейший грипп "косит" россиян по всей стране

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве и Подмосковье выше эпидемического порога на 2,29%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в период с 26 ноября по 2 декабря на территории Московской области зарегистрировано 53 тыс. 94 случая заболеваний ОРВИ и 19 случаев заболевания гриппом. Среди детей до 14 лет — 34 тыс. 623 случая заболеваний ОРВИ, 15 случаев гриппа.

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"Уровень заболеваемости среди населения выше расчетных эпидемических пороговых величин на 2,29%, среди детей от 0 до двух лет ниже на 50,64%. В возрастной группе от 3 до 6 лет показатель заболеваемости ниже на 21,75%, среди детей от 7 до 14 лет ниже на 13,83%, в возрастной группе от 15 и старше данный показатель выше порогового уровня на 4,63%", — сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендует не пренебрегать средствами неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Для того, чтобы снизить вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями, нужно по возможности избегать посещения общественных мест, ограничить контакты с людьми с симптомами простудных заболеваний.

Отметим, медики также зафиксировали первые случаи заражения свиным гриппов в Петербурге. По информации клини­ческой инфекционной больницы им. С. П. Боткина, в декабре к медикам поступили 193 пациента с признаками гриппа и ОРВИ. Из этого числа у 10 человек подтвердилось наличие вируса гриппа А(H3), еще у двоих был выявлен грипп А(H1N1), известный как свиной грипп. При этом Роспотребнадзор отмечает, что ситуация с заболеваемостью в Северной столице находится на неэпидемическом уровне.

8 декабря в Орле все школы города закрылись на карантин. Об этом распорядился губернатор Орловской области Вадим Потомский в связи с ростом заболеваемости детей ОРВИ.

Ранее по области закрыли на карантин 8 школ, 40 классов 10 школ и одно детское дошкольное учреждение. В Орле с 2 декабря приостановили учебный процесс в школах № 48, №17, а также в некоторых классах в лицее №28, школах № 26, № 20, №6, №22, №1, №19.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, по региону продолжается работа по вакцинации населения против гриппа. К 5 декабря привито более 273 тыс человек — 36% от совокупного населения области.

С началом осени вернулся и сезон простудных заболеваний. Ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды уже давно идет. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки.

Можно ли сегодня говорить о начале эпидемии гриппа? На этот вопрос Pravda.Ru ответила пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

"Первый подъем ОРВИ, как и всегда, начался после формирования детских коллективов. Но пока это не гриппозная этиология, пока это не вирусы гриппа. Грипп еще пока не пришел. Сейчас это различные остро-респираторные вирусные инфекции не гриппозной этиологии", — сказала Анна Брычева.

Помимо вирусов гриппа, существует еще порядка 200 видов таких вирусов, которые менее опасны для человека, но могут явиться причиной заболевания. Поэтому в период эпидподъема нужно принимать меры так называемой неспецифической профилактики, то есть чаще мыть руки с мылом после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух, правильно питаться, то есть продуктами, которые содержат витамин С, соблюдать режим дня, бывать на свежем воздухе достаточное количество времени и одеваться по погоде.

Подробнее о том, когда начинается эпидемическая вспышка гриппа в России, как определяют штамм этого вируса и в какое время лучше делать прививки против гриппа, читайте в интервью, которое дала Pravda. Ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. "Вот соблюдение всех этих нехитрых правил позволит сохранить иммунитет в догрипозный период, а лучшее средство от гриппа — это вакцина" — сказала Анна Брычева в беседе с Pravda. Ru.

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