"Хвосты" ДНК сигнализируют о продожительности жизни женщин

Генетики обнаружили новые свидетельства того, что продолжительность жизни женщины, а также время рождения ее последнего ребенка отражается в длине так называемых теломер, "хвостов" на концах хромосом.

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Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Menopause, долгая жизнь и способность зачинать детей в позднем возрасте ассоциируются с большой длиной теломер. "Позднее рождение детей является признаком здорового старения. С другой стороны, нужно помнить, что на такие решения влияют и социальные факторы, которые не имеют отношения ни к продолжительности жизни, ни к фертильности женщин", — рассказала исполнительный директор Американской ассоциации изучения менопаузы в Кливленде Джоанн Пинкертон.

Исследователи поясняют, что теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма, которые защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Не так давно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению в длине теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Как утверждают Эрин Фэган из университета Питсбурга и ее коллеги, длина теломер может ассоциироваться не только с продолжительностью жизни женщин, но и с тем, как поздно они рожают последнего ребенка.

В рамках социального исследования LLFS, ученые следили за жизнями нескольких тысяч женщин-долгожителей в возрасте от 79 лет и их потомков, проживающих сегодня на территории США и Дании. Оказалось, что, помимо продолжительности жизни, длинные теломеры к тому же были статистически связаны с тем, как поздно женщины рождали своего последнего ребенка. Так, женщины, рожавшие детей в 33 года и обладавшие длинными теломерами, жили заметно дольше, чем 80% участниц этого исследования. Схожий эффект наблюдался для всех женщин, родивших последнего ребенка после 29 лет.

Таким образом, длина теломер является своеобразным индикатором продолжительности жизни женщин и того, когда они будут рожать детей. Однако, как подчеркивает Пинкертон, подобные выводы следует воспринимать с осторожностью, так как они не позволяют отличить социальные факторы от биологических маркеров долголетия и медленного старения.

Отметим, климакс - это естественный процесс, который наступает в жизни каждой женщины. Как правило, на фоне возрастных изменений снижается выработка гормонов - эстрогенов и прогестерона. Процессы угасания половой функции обычно начинаются в возрасте 45-50 лет. И гормональная перестройка - менопауза длится около 5-8 лет. Что делать, если климакс пожаловал раньше? Как поддержать свой организм и отсрочить осень жизни?

Наступление климакса объясняется снижением работоспособности яичников. Происходит гормональная перестройка организма, следствием чего является прекращение менструаций. В этот непростой период женщина зачастую чувствует себя подавленной духовно и физически. Случается, что подобные явления начинаются уже в 40-44 года (ранняя менопауза) и даже в 36-39 лет (преждевременная менопауза).

Почему это происходит? Гинекологи считают, что это результат совпадения нескольких причин: сильный стресс (потеря работы, смерть близкого человека и т.п.), наследственная предрасположенность, эндокринные нарушения, осложненные роды, гинекологические заболевания, оперативные вмешательства. Особенно те, которые сопровождались частичным или полным удалением ткани хотя бы одного яичника. Немаловажную роль в наступлении раннего климакса играют плохая экология, курение, снижение иммунитета.

Процесс врачи условно делят на несколько этапов. Начинается все с предменопаузы. Длится она от начала нарушения работы яичников до полного прекращения менструации. Происходит сбой в менструальном цикле, соответственно, вероятность беременности у женщины резко снижается.

Следующий этап - менопауза. Для нее характерно почти полное прекращение выработки женских половых гормонов, в связи с этим месячные исчезают полностью. Последняя фаза климакса - постменопауза, которая длится не менее 3 лет с того времени, когда работа яичников прекращается полностью.

Обычно климакс не проходит для женщины незаметно. С появлением первых признаков менопаузы развивается климактерический синдром, который проявляется в следующих симптомах. Это могут быть как приливы жара, так и, наоборот, ознобы.

Нередко появляется мигрень, колебания артериального давления (АД), учащенное сердцебиение, плохой сон, растерянность.

Отмечается снижение полового влечения, урологические расстройства, сухость слизистых оболочек, ломкость ногтей, выпадение волос. Одним словом, приятного мало. Так что же предпринимать, чтобы уменьшить дискомфорт? Как обмануть природу?

Сейчас самым популярным и действенным методом лечения раннего климакса является заместительная гормональная терапия. Она позволяет восполнить недостающие гормоны в организме. В результате классические симптомы менопаузы пройдут менее заметно для женщины, а утеря детородной функции будет отсрочена.

Существует другой подход к профилактике наступления раннего климакса - гомеопатические лекарства на основе фитоэстрогенов. Курс разработает врач-гомеопат индивидуально, исходя из конкретного случая каждой пациентки. Выбирая этот метод лечения, следует помнить, что гомеопатия значительно уступает гормонотерапии в эффективности.

Впрочем, одной терапии недостаточно. Женщина должна сама поддержать свой организм. В первую очередь, придерживаться определенного режима. Не стоит забывать про спорт. Подойдут аэробика, плавание, йога (3 раза в неделю по 40 мин).

Питание должно быть сбалансированным, следует исключить из рациона слишком жирную, острую, соленую пищу. Организм должен получать полноценный отдых, поэтому не следует перегружать себя на работе. Надо высыпаться. Целесообразно начать принимать поливитаминные комплексы, содержащие кальций.

Самолечением заниматься не стоит. Все препараты должен назначать врач гинеколог-эндокринолог. Не всегда средства, которые помогли одной женщине, смогут помочь другой. Специалист проведет осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза, определит уровень половых гормонов, сделает маммографию. Только после этого назначит лечение.

И не стоит пугаться грозного слова «гормоны», так как при производстве препаратов для заместительной гормонотерапии используются вещества, приближенные к естественным, родным гормонам. При правильно подобранном курсе лечения можно добиться не только исчезновения симптомов климакса, но и коррекции других изменений в организме.

Например, существуют препараты, которые позволяют снизить уровень липидов в крови, что приводит к похудению. К тому же, заместительная гормонотерапия дает косметический эффект, позволяя сохранить молодость и свежесть кожи, красоту волос.

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