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Источник Правда.Ру

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Здоровье

Народных целителей хотят приравнять к врачам. Они могут получить лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные медики. Данные положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве.

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Помимо этого будет создан реестр разрешённых народных методов. Правда, целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача.

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся ли, выдав им разрешения, искоренить в стране шарлатанство, Правда.Ру узнала у президента Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимира Егорова.

- Получится ли запретить шарлатанство и процветающее на его основе мошенничество?

- Во-первых, я хочу прокомментировать некорректность формулировок. Потому что лицензии неспециалистам народной медицины не планируется выдавать. Уже как 20 лет выдается так называемое государственное разрешение на занятие народной медициной. Слово "лицензия" применительно только к медицинской деятельности.

Другое дело, что выдача таких разрешений не достаточно регламентирована. В действующем законе уже указано, что органы здравоохранения субъектов федерации, то есть региональные минздравы, должны выдавать такие разрешения. И где-то в половине регионов России они выдаются. Но условия выдачи в разных субъектах федерации разные. И это неправильно, они должны быть едиными.

Поэтому стоит задача обеспечить равноправие применения федерального закона, выработать общие правила, и эти общие правила и направлены на то, чтобы обеспечить доступ к практике только квалифицированных специалистов и перекрыть дорогу мошенникам и шарлатанам.

- Можно ли проверить качество их работы, доказать действенность?

- Можно. Дело в том, что согласно действующему закону, статье закона "Об основах охраны здоровья граждан", указывается, что к народной медицине относятся исключительно прикладные методы, то есть использование трав, пиявок, пчел, физических манипуляций, телесных практик. И все эти вещи вполне объяснимы - либо с точки зрения физиологии, либо с точки зрения биохимии, функционирования нашего организма.

Скажем, может ли врач-фитотерапевт оценить деятельность травника? Конечно, может. Потому что и тот, и тот занимается травами. Может врач-мануальный терапевт или травматолог оценить деятельность костоправа? Или, скажем, целителя, который занимается народными техниками массажа? Конечно, может. Поскольку он понимает вопрос физиологичности движений, показаний, противопоказаний к тем или иным физическим манипуляции.

Поэтому никакого сомнения в том, что врачи могут оценить деятельность специалистов народной медицины, быть не может. Потому что они специалисты в своем деле. И, обращаю внимание, что не планируется оценка деятельности магов, парапсихологов, экстрасенсов, занимающихся снятием сглаза, порчи - по закону, эта деятельность не относится к народной медицине.

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