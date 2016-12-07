Народным целителям приказано выйти из сумрака

Целители могут получить лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Данные положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве.

Как сообщил зампред Совета Владимир Егоров RT, соответствующие поправки в закон рассмотрят до конца года. Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов. Целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача.

"Учить травников будут врачи, которые специализируются в области фитотерапии, лечении травами. Кто будет оценивать костоправов? Врач мануальный терапевт, который лечит массажем. Они, как врачи, могут оценить сходные с их манипуляции. Такие стажировки будут платными и проходить в частных медицинских центрах. Ответственность за стажировку перед пациентами и перед государством будет нести врач", — поясняет Егоров.

По его словам, полученный документ о стажировке целитель должен будет отнести в региональный Минздрав. К нему нужно будет приложить документ, подтверждающий законность трудовой деятельности: свидетельство о регистрации ИП или трудовой договор.

Медицинское образование для народных целителей обязательным не будет. Специалисты считают, что стажировки и экзамена на практические навыки должно быть достаточно. "Надо проверять реальные знания по безопасности и практические навыки, а не руководствоваться бумажками, которые можно подделать", — сказал Егоров.

Список всех официальных целителей разместят на сайтах Росздравнадзора и региональных Минздравов. Сейчас по закону разрешения на занятие народной медициной выдаёт региональный Минздрав по запросу заинтересованного и представления медицинской НКО. Тем не менее выдачей таких разрешений занимается лишь четверть регионов, а остальные отказываются, "мотивируя это тем, что боятся взять на себя ответственность".

Ранее Pravda.Ru уже сообщала о планах создания специальной надзорной организации, которая будет лицензировать деятельность народных целителей и нести за них ответственность. Целители будут обязаны получать сертификат о прохождении обучения в той стране, методику которой они практикуют, или пройти комиссию. В частности, чтобы заниматься китайской, корейской, тибетской или любой другой народной медициной, включая аюрведу, потребуется предъявить сертификат, полученный в этих странах.

Отметим, шарлатанов, обещающих чудесное исцеление от всех болезней или улучшение судьбы, с каждым годом становится все больше. Этому во многом способствуют доверчивые граждане, которые готовы поверить в любые чудеса, обещания и рекламные объявления. И цена подобного доверия не только большие денежные убытки, но иногда и потеря драгоценного здоровья.

Очередное преступление гадалок-шаманок зарегистрировали недавно липецкие полицейские. 19 ноября, на улице Смородина к юной липчанке подошли женщины-гадалки и запудрили ей мозги якобы наведенной на ее семью порчей. Снять проклятье гадалки пообещали за золото, хранящееся в доме. В результате, 16-летняя студентка одного из липецких колледжей вынесла из дома и передала мошенникам золотых украшений на 96 тысяч рублей.

В октябре мошенница убедила пенсионерку в том, что на ее сбережениях лежит порча и забрала "проклятые деньги" в размере миллиона рублей. В Челябинской области полиция разыскивает ловкую мошенницу, одурачившую встреченную на улице пенсионерку. Преступница представились гадалкой и рассказала пожилой женщине, что на нее, якобы, наложено проклятие, а если точнее, то не на нее саму, а на ее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. 83-летняя старушка поверила в эту историю и согласилась "расколдовать" свои деньги, лежавшие на счету в банке.

Мошенница вместе со своей жертвой сняли миллион рублей, лежавших на счету пенсионерки, после чего преступница попросила всю сумму отдать ей для "снятия заговора", стоит ли говорить, что обратно пенсионерке вернули сверток уже без купюр.

Напомним, согласно ст. 57 "Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" занятие целительством допускается после выдачи таким целителям специального диплома. А диплом этот выдается территориальными медицинскими управлениями.

Действует он обычно 3 года — и только на территории этого территориального образования. Что, признаться, не очень логично — почему действительно целитель, получивший разрешение на свою работу, скажем, в Москве, не имеет права практиковать в том же Петербурге? При таком подходе можно дойти и до разрешения выпускникам медвузов работать в больницах только своего региона, а не по всей России, как сейчас.

Конечно, дипломы целителей должны выдаваться не просто так — а с медицинской проверкой качества их работы. То есть, будь-то травник, будь-то экстрасенс должны доказать медикам, что больным от их работы становится действительно лучше. Насколько это требование реально выполняется — вопрос другой…

Однако само понятие "целитель" в настоящее время трактуется законодательством больно уж широко. Да, в юридической литературе можно встретить немало вполне здравых мнений, вроде такого: "Не является частной медицинской практикой применение способов, объективно не способных привести к профилактирующему и исцеляющему эффекту, диагностированию заболеваний (шаманство, ворожба, колдовство и т. п. шарлатанство). При наличии умысла виновного на грубый обман граждан в целях получения от них материальной выгоды такие действия квалифицируются по ст. 159 "Мошенничество"

Увы, базовая группа 3242 Общероссийского классификатора занятий дает описание деятельности в том числе целителей, лечащих "психические и физические заболевания с помощью биоэнергетического воздействия, внушения, молитв и подобных методов".

Их обязанности включают: лечение психических и физических заболеваний силой внушения, молитв, путем коррекции биоэнергетических полей; консультирование относительно правильного поведения, образа жизни и веры в целях сохранения физического и психического здоровья и улучшения самочувствия…

Так что, как не стараются трезвомыслящие медики, ученые, правоохранители запретить шарлатанство и процветающее на его основе мошенничество — получается это у них не очень. То есть, конечно, некоторые меры все же предпринимаются. Например, Указ Президента РФ от 17 февраля 1995 г. № 161 "О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы" (с изменениями от 23 апреля 2007 г.) не допускает "распространения в средствах массовой информации рекламы целителей, экстрасенсов и других лиц, объявляющих себя специалистами по лечению методами народной медицины и другими традиционными методами и не имеющих соответствующих разрешений согласно статьям 56, 57 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан".

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