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Источник Правда.Ру

60-килограммовую опухоль американца 10 лет принимали за ожирение

Здоровье

Житель США 10 лет жил с 60-килограммовой опухолью, которую врачи принимали за жир. Все эти годы медики говорили мужчине, что его недомогание связано с ожирением, сообщает Chicago Tribune.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Только недавно врачи штата Миссисипи в США вырезали пациенту 60-килограммовую опухоль. Раньше в большинстве больниц мужчину отказывались оперировать, однако его жене удалось найти врачей, которые взялись за операцию, передает "Лайф".

— Она спасла мне жизнь. Я наконец-то могу соединить ноги, впервые за много лет, — отметил американец.

Напомним, Правда.Ру сообщала о жителе Подмосковья, который умирал от рака, а врачи лечили его от радикулита. Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября он скончался.

Согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти является другое заболевание. Позже выяснилось, что у мужчины на самом деле был рак.

Как стало известно ранее, в организме 45% мужчин, живущих в США, присутствует один из типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Итоги исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology. В большинстве случаев у мужчин-носителей вирус никак себя не проявляет и со временем исчезает из организма. Однако в четверти случаев вирус может вызывать рак.

ВПЧ передается половым путем, следовательно, мужчины могут передать вирус своей партнерше. В 91% случаев именно ВПЧ приводит к развитию рака шейки матки, мужчинам же вирус также грозит онкологией, передает REGNUM.

Как сообщала Правда.Ру, ученые нашли способ значительно уменьшить опухоль мозга. Ученые сделали это с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток. Научная статья опубликована в Science Translational Medicine.

Специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл нашли способ убивать клетки злокачественных опухолей мозга с помощью других клеток того же организма. Эксперимент проводили на мышах.

Исследователи использовали способность нейрональных стволовых клеток перемещаться по мозгу и "преследовать" делящиеся предшественники нервных клеток и клеток нейроглии. Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20-50 раз.

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