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Источник Правда.Ру

Открыто новое побочное действие антибиотиков

Здоровье

Исследователи из Эксетерского университета открыли новое побочное действие антибиотиков. Ученые выяснили, что эти препараты ускоряют рост бактерий. Результаты исследований опубликованы в Nature Ecology & Evolution.

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Специалисты экспериментировали с кишечной палочкой и антибиотиком доксициклином из группы тетрациклинов, которые тормозят на биосинтез белка в бактериальных клетках. Кишечная палочка после обработки доксициклином, как и ожидалось, стала устойчивой к антибиотику, но, кроме того, бактерии начинали расти быстрее, и в результате их колонии оказывались в три раза больше, чем колонии бактерий, не отведавших доксициклина. Способность к ускоренному росту сохранялась и после того, как антибиотик убирали из питательной среды.

Причина — в молекулярно-генетических уловках. Как сообщает журнал "Наука и жизнь", авторам работы удалось найти в геноме доксициклин-устойчивых кишечных палочек две зоны, в которых произошли крупные изменения. Во-первых, бактерии обзавелись дополнительными молекулярными насосами, выкачивающими антибиотик из клетки (впрочем, это "ноу-хау" наблюдали много раз и раньше, и у разных видов микроорганизмов).

Во-вторых, из генома кишечных палочек исчезли куски, соответствующие "спящему" вирусу. Многие вирусы могут встраивать себя в ДНК хозяина, да так в ней и оставаться, переходя из поколения в поколение и пребывая в неактивном состоянии.

Недавно стало ясно, что антибиотики бессильны. Первый случай смерти человека от микроба, стойкого к действию почти всех антибиотиков, зафиксировали американские медики. Семидесятилетняя гражданка США, вернувшись в августе 2016 года из длительной поездки по Индии, вскоре попала в реанимацию с диагнозом "синдром системного воспаления", который, по всей видимости, были связан с инфекцией в правом бедре. У пациентки развился сепсис, и она умерла в начале сентября.

Бактерию, которую нашли в образцах ткани умершей женщины, ученые знают давно. Вот только ее новый штамм, убивший женщину, оказался устойчив ко всем доступным антимикробным препаратам.

Кроме того, организм может просто привыкнуть к антибиотикам, говорят специалисты.

— Мы приходим в аптеку, когда мы простудились, и антибиотики, как правило, нам предлагают в первую очередь. После того как стали говорить о том, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, что они бесполезны, более совестливые провизоры перестали предлагать и советовать их. Однако менее совестливые, чтобы получить выручку в аптеке и, соответственно, заработать, предложат их обязательно. Причем предложат самые дорогие антибиотики, убеждая вас в том, что они широкого спектра действия.

Поэтому мы глотаем антибиотики, не разбирая. А часто они нам не нужны — и мы сами вызываем мутацию штаммов, которые у нас, может быть, присутствуют. Таким образом постепенно вырабатывается устойчивость к этим видам антибиотиков, — рассказала Правде.Ру Ирина Булыгина, независимый эксперт фармрынка.

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