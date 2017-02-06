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Источник Правда.Ру

Эксперты спорят о шарлатанстве гомеопатии

Здоровье

СМИ сообщили, что в России подготовили меморандум о "Лженаучности гомеопатии". В тексте документа говорится, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под это направление научную базу, но все они оказались в итоге безуспешными.

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Подчеркивается также, что клинические испытания в разных странах в разное время "не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения".

Позже стало известно, что Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатии в России. В состав, в том числе, войдут и "специалисты в области гомеопатии". Задача рабочей группы — "выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области" с учетом современных международных требований доказательной медицины.

Имеет ли гомеопатия право на существование? На вопросы Правды.Ру ответили эксперты. Президент российского гомеопатического общества Владимир Мищенко, который 25 лет руководил Московским гомеопатическим центром, считает, что искать альтернативные источники лечения россиян вынуждают:

— Скорее всего, как говорил классик, в каждом общественном явлении ищи интересы одного человека, группы, или целого класса. Это все есть. У химических лекарственных средств, к сожалению, побочных явлений больше, чем пользы. И это же никто не скрывает. Так что наше болезненное население вынуждено искать какие-то другие, альтернативные источники лечения.

Сейчас про антибиотики уже вовсю говорят, что они не работают — поскольку их неразумное широкое использование привело к появлению устойчивых бактерий. А наши гомеопатические лекарственные средства влияют на то, что называется общим иммунитетом.

Я предположу, что на рынке лекарственных средств произошла подвижка — крупные фармкомпании стали терять эти доходы. А что касается механизма действия гомеопатических лекарственных средств — это всегда было поводом для дискуссий и научный изысканий.

Я считаю, что "комиссия по лженауке" говорит односторонне. Там одни сторонники "если не пахнет и не почувствуешь в руках — этого нет". Знаете, это даже напоминает времена, когда мы боролись с генетикой и кибернетикой.

Думаю, что "традиционщики" (производители и лоббисты обычных химических лекарств) во власть просто ногой открывают дверь и диктуют свою точку зрения.

Но предупреждаю — гомеопатия не исчезнет. Потому что, все равно люди будут искать какие-то альтернативные способы. Просто те люди, которые обладают большим доходом — они для себя найдут специалиста, а небогатое большинство такого себе позволить не может. В итоге появится куча людей, которые захотят на этом заработать, которые будут делать самостоятельно на кухне какие-то лекарства, которые будут выдавать за гомеопатические.

На Западе у гомеопатов тоже есть свои сложности — но там не доходит до такого бреда, как у нас: Минздрав, поруби всех, изыми, все запрети. Вот мы провели 27-ю Международную научную конференцию ученых РАН, приглашаем туда всегда всех желающих — но… никто из ученых не приходит, никто не выступает, только лают и кусают нас из-за угла.

Кандидат биологических наук Николай Контаров считает, что люди, не знающие что пить, могут погубить себя гомеопатией. Впрочем, при этом эксперт говорит больше про траволечение, нежели гомеопатию.

— Вы за или против признания гомеопатии лженаукой?

Я думаю, это решение в нашей стране связано, в первую очередь, с тем, что у нас люди хоть сколько небольшого образования не связаны с медициной.

Понятно, что каждый специалист в своей области. И поэтому очень многие люди, особенно пожилого возраста, люди, живущие где-то далеко на периферии, начинают использовать гомеопатию от всех болезней.

Пусть человек даже знает, какие травы нужно было собирать - но многие вообще не имеют представления об этом. И в лучшем случае они идут, собирают эти травы и не соблюдают дозировку. В этих случаях хорошо, если это окажется пустышкой и неэффективным способом - а в худшем с травами и вовсе может оказывать токсический эффект и смертельным даже оказаться.

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