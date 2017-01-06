Ученые: Не хотите толстеть? Ешьте в тишине и при свете!

Почему мы едим, не испытывая чувства голода? Предпочитаем мясо, хотя понимаем, что разумнее было бы съесть рыбу? Во всем виновата слабая воля? Нет, на наш аппетит сильнее всего влияют факторы, которых мы не осознаем. Об этом пишет польское издание Newsweek Polska, перевод материала опубликован на портале Иносми.

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Все дело в нарушении в выработке гормонов. Самую важную роль играют гормоны желудочно-кишечного тракта. "Эти гормоны, в особенности грелин и лептин, управляют механизмом ощущения сытости и голода", - объясняет профессор Варшавского медицинского университета Малгожата Козловска-Войчеховска (Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska). "Нарушения в выработке этих гормонов могут приводить к тому, что человеку становится сложно утолить голод", - рассказывает исследовательница.

Что приводит к таким нарушениям? Главный подозреваемый - это кишечные бактерии. Кроме того, природа придумала несколько хитрых способов, чтобы мы с удовольствием садились есть. Нам дана широкая палитра вкусов, которые мы можем ощущать, кроме того, аппетит подстегивает вид еды и даже ее цвет.

Самое сильное воздействие оказывают теплые цвета: красный, желтый, коричневый. Они показывают, что продукт вызрел, пропекся или прожарился. Менее вкусной кажется нам зеленая и голубая пища. Свою роль играют приборы, которыми мы пользуемся. Известно также, что на наши пищевые предпочтения может влиять вид посуды.

Как же не попасться на все эти "удочки" и обуздать свой аппетит? Ученые советуют есть в тишине и, как ни странно, при ярком свете. Экспериментально выяснено: под звуки музыки можно съесть порцию гораздо большего размера, а если добавить к этому приглушенный свет, эффект станет еще сильнее.

Кроме того, враг всех следящих за фигурой - алкоголь. То, что он ускоряет метаболизм и является полезным дополнением к ужину, - миф, говорят ученые. Хуже того, даже небольшое количество алкоголя подстегивает аппетит. Выпив в качестве аперитива бокал вина, мы съедаем больше, чем если бы не употребляли алкоголь: так утверждают психологи из Каледонского университета в Глазго.

Есть еще одна проблема: мы едим, чтобы лучше себя чувствовать, как еще говорят "заедаем" плохое настроение. Что же сделать, чтобы меньше есть? Заменить еду другими удовольствиями, в первую очередь теми, в которых задействованы близкие контакты с другими людьми.

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