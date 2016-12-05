Ученые нашли простой способ защиты от близорукости

Европейские ученые выяснили, что самым простым и действенным средством профилактики близорукости является ультрафиолет. Исследователи уверены, дневные прогулки, особенно нужны людям в возрасте 14-39 лет.

В статье, опубликованной в JAMA Ophthalmology, ученые пишут о том, что средневолновой ультрафиолет (с длиной волны 280 — 315 нанометров) способен существенно уменьшить риск развития близорукости (миопии), и самым доступным способом его получения — обычная прогулка длительностью от часа.

В эксперименте участвовали почти 4200 человек старше 65 лет из разных стран Европы. Ученые, оценив их зрение и взяв пробы сыворотки крови на предмет содержания там витамина D (считается, что его дефицит связан с близорукостью), проанализировали ДНК обследованных, чтобы выяснить, нет ли у них генетических отклонений, снижающих интенсивность выработки витамина D.

371 человек из всех участников исследования имел близорукость, 2797 — нет. Все они заполнили ряд опросников. Благодаря которым ученые выяснили, насколько долго и регулярно испытуемые подвергались воздействию средневолнового ультрафиолета — то есть находились вне помещений днём.

Выяснилось, что между содержанием витамина D в крови и близорукостью нет никакой статистической связи. Зато она есть между миопией и временем пребывания под средневолновым ультрафиолетом.

Так, те, кто чаще бывал на открытом воздухе, гораздо реже имели становились близорукими до 65 лет. Ученые уверены, что важнее всего бывать на свежем воздухе в возрасте от 14 до 29 лет. Именно те, кто часто работал или гулял днём в данном возрасте, реже всего страдали близорукостью на протяжении всей жизни.

Ранее же утверждалось, что ультрафиолет, получаемый организмом во время прогулок, способствует выработке витамина D. Если бы это было так, бороться с близорукостью можно было бы определёнными пищевыми добавками, покрывающими его нехватку.

Новое исследование ученых показывает, что дело не в витамине D. Возможно, верна более ранняя гипотеза, согласно которой свет, попадающий в глазное яблоко, способствует выработке дофамина в сетчатке, который блокирует удлинение глазного яблока — физиологическую причину близорукости.

Ранее Pravda.Ru поговорила с врачом-офтальмохирургом московского Офтальмологического центра Коновалова, кандидатом медицинских наук Светланой Викторовной Миловой о том, какие на сегодня существуют самые современные методики для возвращения зрения очкарикам с большими диоптриями.

— Близорукость высокой степени, к сожалению, уверенно сдвигается к более раннему возрастному рубежу. К армии людей с ослабленным зрением, измеряемым параметрами выше десяти диоптрий, относятся немало школьников, студентов и молодых специалистов.

Среди причин этой печальной тенденции — информационный взрыв последних лет, когда львиная доля информации приходится на зрительные источники: компьютеры, ТВ, видео, книги, журналы, газеты.

Сильная близорукость обрекает на тяжелые очки с толстыми стеклами, зрительно уменьшающими глаза и портящими внешность. Трудно выбрать любимую профессию, хобби, есть ограничения в быту. Словом — неудобства.

Близорукие молодые дамы чаще всего готовы на любые операции, которые дают шанс избавиться от этого недуга. Грамотный офтальмолог решает проблему адекватной коррекции зрения, выбирая путь минимальной травмы для глаз. И в первую очередь рассматривается вопрос применения методик, при которых не нужно вмешиваться внутрь глаза. Среди них заслуженное лидерство занимает операция "лазерный кератомилез", или ЛАЗИК. Эта эффективная и безопасная операция приобрела огромную популярность во всем мире. Она отличается хорошей переносимостью и коротким послеоперационным восстановительным периодом.

К сожалению, ЛАЗИК далеко не всегда является панацеей. Для безопасного проведения этой операции необходима определенная толщина роговицы, так как в ходе вмешательства она становится тоньше.

Принцип этой операции состоит в дозированном удалении части роговичного слоя. Чем выше степень близорукости, тем большую часть роговицы необходимо удалять. То есть толщины роговицы глаза может просто не хватить для устранения близорукости, и проведение лазерного кератомилеза на таком глазу чревато серьезными осложнениями.

Если этот фактор оставить без внимания, то роговица станет слишком тонкой. Чем же опасно сильное истончение роговицы? Тонкая, искусственно выпрямленная роговица перестает быть линзой, лишается возможности выполнять природную функцию преломления. Тонкая роговица "не держит" форму. Под воздействием внутреннего глазного давления и наружных атмосферных перепадов кривизна роговицы может меняться даже в течение дня.

Существуют точно просчитанные и доказанные пределы толщины роговицы, которая должна остаться после хирургического вмешательства. Иногда при минусе 15 диоптрий глаз имеет отличный роговичный запас, позволяющий с ним работать. Случается и наоборот: при минус 4-5 тонкая роговица не позволяет применить ЛАЗИК.

В таких случаях для коррекции близорукости, чаще всего высокой степени, успешно применяется другая методика. Это операция по имплантации искусственного хрусталика. Ее современные мировые технологии позволяют слабовидящим пациентам навсегда избавиться от очков или контактных линз.

Таким способом можно избавиться от близорукости даже в 20 диоптрий и выше. Во всем мире такую операцию называют "очки внутри глаза".

Существует два варианта этой операции. В первом случае искусственный хрусталик имплантируется на переднюю поверхность своего, живого хрусталика. То есть родной хрусталик не удаляется. Просто глаз получает еще одну дополнительную линзу. Этот новый хрусталик и является "очками внутри глаза". Такой тип операции применим у пациентов с высокой близорукостью, имеющих прозрачный хрусталик.

Второй тип операции подходит людям, в хрусталиках глаз которых начинаются первые признаки помутнения, то есть катаракты. Неправильно думать, что катаракта — болезнь пожилых людей. Она может появиться в любом возрасте. Встречаются случаи врожденной катаракты. Второй вариант "очков внутри глаза" — удаление поврежденного хрусталика и замена его искусственным, соответствующим нужной диоптрийной силе. Такой пациент, приобретая полноценное зрение, избавляется и от появления возрастной катаракты.

Даже при операции второго типа хрусталик удаляется практически через прокол. Точнее, два маленьких прокола. В миниатюрные надрезики вводят инструменты, по ним подают ультразвук определенной частоты, разрушающий хрусталик внутри глаза. Затем помутневшее вещество хрусталика отсасывают по трубочкам. А потом через эти же отверстия имплантируют новый искусственный хрусталик в сложенном виде. Внутри глаза он расправляется, принимая первоначальную форму. Мягкие хрусталики последних поколений не вызывают токсических реакций. Прооперированный глаз закрывают повязкой, которую снимают на следующий день.

Обычно такие операции на двух глазах одновременно не производятся. Но второй глаз оперируется буквально через день-два. Потому что жить с большой разницей "видимости" двух глаз чрезвычайно трудно — мозг не справляется с разными картинками — изображениями окружающего мира, различными по яркости и даже по величине отображаемых предметов.

Преимуществом операции "очки внутри глаза" является и то, что мини-разрезы или проколы не требуют наложения швов. С помощью такой операции можно избавиться от близорукости любой степени. Послеоперационный период стабилен и переносится легко, хотя, несомненно, эта операция- более серьезное вмешательство, чем ЛАЗИК.

Увидеть вновь Американские офтальмологи разработали ряд систем по восстановлению зрения. Если часть сетчатой оболочки глаза сохранена, человек получает возможность видеть благодаря специальным очкам с видеокамерой. Камера распределяет изображение на здоровые участки. Если же сетчатка или зрительный нерв повреждены полностью, в дополнение к очкам в зрительную кору головного мозга вживляют миниатюрные электроды.

Полноценного зрения этот метод не вернет. Но слепой человек получает возможность значительно лучше ориентироваться в привычной обстановке. Он видит контуры предметов. Это помогает адаптироваться в обществе. Дальнейшие работы ведутся в нескольких направлениях. Ученые стараются повысить разрешающую способность очков и увеличить количество вживляемых электродов.

Космическая сетчатка Ученые из NASA продвинулись еще дальше и создали искусственную сетчатку. Она выглядит как тончайшая керамическая пленка. Трансплантат обладает высокой светочувствительностью. Он нетоксичен, что немаловажно. Испытания на добровольцах начнутся уже в этом году. Если результаты будут удачными, шансы слепых вновь увидеть мир повысятся.

Искусственный глаз

К сожалению, есть ряд состояний, когда глаз и даже глазной нерв необходимо удалить для спасения жизни. Например, тяжелая травма или опухоль. Люди, лишившиеся органа зрения, испытывают ряд физических и психологических проблем. Канадские ученые постарались исправить эту ситуацию. Они создали протез, который имитирует движения здорового глаза. Имплантат снабжен маленьким моторчиком, позаимствованным у авиамоделей. Здоровый глаз используется как эталон. Специальные очки с инфракрасным датчиком позволяют синхронизировать движения обоих глаз.

Вся конструкция сделана настолько совершенно, что сторонний наблюдатель не заметит подлога. Человек в очках не привлекает внимания окружающих. Таким образом можно решить проблемы эмоционального плана, связанные с общением.

Линзы для дислексиков Дислексия — это неспособность к чтению. Заболевание проявляется в начальных классах школы. Ребенок-дислексик путает созвучные буквы, неправильно читает слова: "дома" — "мода". В помощь таким детям были созданы специальные хромогеновые линзы. Очки для дислексиков выглядят забавно: одна линза синяя, другая — зеленая. Изначально их создали для коррекции нарушений цветового зрения у взрослых. 70 школьников — участников эксперимента — значительно улучшили свою успеваемость.

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