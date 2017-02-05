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Источник Правда.Ру

Новый способ борьбы с гриппом: В регионах снижают цены на чеснок и имбирь

Здоровье

В ряде регионов России эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен уже вдвое. На минувшей неделе заболеваемость выросла на 46,6% по сравнению с предыдущей.

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Фото: AP

Чтобы не допустить еще большего рапространения вирусов, школы массово закрывают на карантин. Детей отправили по домам в Томске, Новокузнецке, Архангельской и Ярославской областях, передает ТАСС.

В Калининградской области, где превышение эпидпорога составляет только 55%, решили опробовать еще один способ борьбы с заболеваемостью. Торговые сети региона снижают цены на естественные стимуляторы иммунитета — чеснок, имбирь, лимоны и мед. Как сообщают местные СМИ, цены упали на 25-28 процентов.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в стране в середине января появились первые тревожные данные о летальных случаях, связанных с гриппом. В этом сезоне в России циркулирует три штамма вируса гриппа, А и один штамм — гриппа В. При этом на долю опасной "гонконгской" разновидности (штамм А(Н3N2) приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. К счастью, эксперты ВОЗ, ежегодно выпускающие рекомендации по составу вакцины против гриппа, в этом сезоне попали в точку, точно спрогнозировав, против каких разновидностей вирусов надо прививаться. Так что те, кто прививку сделал, получили защиту именно от пришедших к нам штаммов гриппа, в том числе и наиболее опасного "Гонконга".

Между тем по странам Европы, а также Китаю и Японии "гуляет" так называемый "птичий грипп". Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Помимо провинции Хунань случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 были выявлены в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Шанхае, Гонконге и Макао. На этой неделе первые два случая заражения также были зафиксированы в юго-западной провинции Сычуань.

Как сообщало агентство Синьхуа, с начала года от птичьего гриппа H7N9 в Китае скончались 10 человек.

Власти префектуры Сага на западе японского южного острова Кюсю подтвердили новый случай выявления высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5 на одной из птицефабрик в регионе, специалисты проводят забой почти 70 тысяч кур.

По данным телеканала NHK, рабочие фермы обнаружили за двое суток более 50 мертвых кур. Анализы выявили наличие вируса птичьего гриппа. В радиусе 10 километров от птицефабрики, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, была введена карантинная зона, установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции из нее за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.

Накануне стало известно, что Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

По её словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

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