Канадские генетики сравнили микрофлоры кишечника обычных канадцев и эскимосов, живущих в заполярье и питающихся одним мясом, и, к их большому удивлению, не нашли никаких различий в видовом составе и численности микробов, говорится в статье, опубликованной в журнале mSphere.
"Мы ожидали увидеть огромные различия, учитывая то, что мы видели в других изолированных популяциях людей, питающихся традиционной диетой", — рассказывает Джесс Шапиро (Jesse Shapiro) из университета Монреаля (Канада).
Эскимосы, чукчи и многие другие северные народности, а также жители Тибета представляют огромный интерес для генетиков, так как они приспособились к жизни в экстремальных условиях, где люди из более южных стран обычно не выживают.
Отдельный интерес представляет микрофлора кишечника таких народов. Эскимосы, по их собственным рассказам, питаются в основном мясом оленей карибу, тюленей, других животных и рыбой, летом поедая относительно скромные количества еды, закупленной в магазинах. Зимой они потребляют исключительно местные запасы пищи, так как поставки "нормальной" еды полностью прекращаются из-за замерзания вод моря.
Между тем ученые сообщили, что шоколад и мясо могут нанести непоправимый вред организму при определенном подходе. По словам исследователей, эти продукты оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии.
Ранее ученые из Оксфордского университета Великобритании развеяли миф о пользе вегетарианства. В ходе эксперимента выяснилось, что у людей, которые не употребляют в пищу мясо и рыбу, наблюдается уменьшение головного мозга.
Исследователи утверждают, что нехватка витамина B12, который есть в мясе и рыбе, может быть очень опасна и привести к поражению центральной нервной системы. Поэтому при составлении рациона важен взвешенный подход, ведь организм человека должен получать все необходимые элементы.
Если вернуться к северным народам, то не так давно ученые выяснили, что среди гренландских инуитов распространено большее количество вредных мутаций, чем в других популяциях людей. Оказалось, что гренландские эскимосы за последние 20 тысяч лет претерпели последствия эффекта бутылочного горлышка, когда из-за критического уменьшения численности популяции происходит сокращение генетического разнообразия — генофонда. Это привело к заметному увеличению доли вредных мутаций.
Ученые подчеркнули, что наблюдается увеличение средней частоты аллеля в популяции, пониженная частота гетерозиготности и увеличенная — монозиготности. При монозиготности возникает большой риск проявления наследственных заболеваний, поскольку в клетках организма присутствуют две одинаковые копии гена, которые могут быть мутантными.
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