Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые пытаются раскрыть секрет "диеты для выживания" эскимосов

Здоровье

Канадские генетики сравнили микрофлоры кишечника обычных канадцев и эскимосов, живущих в заполярье и питающихся одним мясом, и, к их большому удивлению, не нашли никаких различий в видовом составе и численности микробов, говорится в статье, опубликованной в журнале mSphere.

357738.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

"Мы ожидали увидеть огромные различия, учитывая то, что мы видели в других изолированных популяциях людей, питающихся традиционной диетой", — рассказывает Джесс Шапиро (Jesse Shapiro) из университета Монреаля (Канада).

Эскимосы, чукчи и многие другие северные народности, а также жители Тибета представляют огромный интерес для генетиков, так как они приспособились к жизни в экстремальных условиях, где люди из более южных стран обычно не выживают.

Отдельный интерес представляет микрофлора кишечника таких народов. Эскимосы, по их собственным рассказам, питаются в основном мясом оленей карибу, тюленей, других животных и рыбой, летом поедая относительно скромные количества еды, закупленной в магазинах. Зимой они потребляют исключительно местные запасы пищи, так как поставки "нормальной" еды полностью прекращаются из-за замерзания вод моря.

Между тем ученые сообщили, что шоколад и мясо могут нанести непоправимый вред организму при определенном подходе. По словам исследователей, эти продукты оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии.

Ранее ученые из Оксфордского университета Великобритании развеяли миф о пользе вегетарианства. В ходе эксперимента выяснилось, что у людей, которые не употребляют в пищу мясо и рыбу, наблюдается уменьшение головного мозга.

Исследователи утверждают, что нехватка витамина B12, который есть в мясе и рыбе, может быть очень опасна и привести к поражению центральной нервной системы. Поэтому при составлении рациона важен взвешенный подход, ведь организм человека должен получать все необходимые элементы.

Если вернуться к северным народам, то не так давно ученые выяснили, что среди гренландских инуитов распространено большее количество вредных мутаций, чем в других популяциях людей. Оказалось, что гренландские эскимосы за последние 20 тысяч лет претерпели последствия эффекта бутылочного горлышка, когда из-за критического уменьшения численности популяции происходит сокращение генетического разнообразия — генофонда. Это привело к заметному увеличению доли вредных мутаций.

Ученые подчеркнули, что наблюдается увеличение средней частоты аллеля в популяции, пониженная частота гетерозиготности и увеличенная — монозиготности. При монозиготности возникает большой риск проявления наследственных заболеваний, поскольку в клетках организма присутствуют две одинаковые копии гена, которые могут быть мутантными.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Кто раскроет тайны еды?
Темы диета питание здоровье северные народны
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Россия
Царскую Россию советским аршином не измерить
Евросоюз
Беззащитные европейцы брошены властями
Современная
"Могучая кучка" вылечит сердца
Читательский топ
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Александр Широкорад Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев
Комментарии
vkontakte_355556978 Маккейн и Грэм клянутся удушить Россию новыми санкциями
Alexious Game [AG] Foreign Policy: В случае зомби-апокалипсиса ученые советуют бежать в Россию
Олег Мдаминов Стиверн отказался от боя с Поветкиным
Сергей Кардаков Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
Petko Ganchev Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Serg Sergeev(Google) Минобороны: После карикатур на Ту-154 Charlie Hebdo обречены
vkontakte_175932926 Голландский "Яндекс" и российские "оккупанты"
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Serg Sergeev(Google) Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
facebook_100002706889303 "У Путина все больше друзей": Европу пугают сближением с Россией
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?