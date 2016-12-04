Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории

Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов. Поэтому хватит думать о том, что мы едим сами, а озаботимся вопросом: чем же мы кормим этих внутренних "жителей".

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Именно это утверждает профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, автор вышедшего в 2015 году бестселлера The Diet Myth: The Real Science Behind What We Eat ("Диетический миф: реальная научная подоплека нашего питания").

Идею о том, как важно заботиться о благополучии своей кишечной микрофлоры - ключевого фактора здоровья организма, Тим Спектор пропагандирует уже давно, пишет health.mail.ru.

Профессор уверен, что символом категорически неправильного подхода к питанию являются диеты, основанные на сокращении потребления углеводов, жиров, на подсчете калорий. Важнее "не забывать о своих микробах", утверждает Спектор, а вот есть можно все, что пожелается.

В нашем кишечнике живет около ста триллионов микробов, и это не только бактерии, это и вирусы, и грибы, и все они тем или иным образом влияют на здоровье.

Кишечные микробы помогают переваривать пищу, регулируют активность иммунной системы, вырабатывают различные химические вещества, так или иначе действующие на состояние организма. Для каждого человека состав кишечной микрофлоры уникален, и именно от нее зависит реакция на разные продукты и лекарства, подчеркивает Спектор.

Наше питание должно основываться на трех ключевых правилах: больше продуктов, не прошедших технологическую обработку, больше клетчатки, больше разнообразия.

Лучше всего, если каждый день у вас неповторяющееся меню, вы едите разную пищу, ничего не исключая из диеты - ни молочных продуктов, ни мяса, ни углеводов.

Самые полезные для кишечных микробов продукты - те, что прошли процесс естественной ферментации (натуральный йогурт без сахара или подсластителей, кефир, непастеризованный сыр, суп мисо, кимчи или квашеная капуста).

Спектор также советует съедать семь порций овощей и фруктов в день, включая травы и сырые семена.

Собственным советам профессор следует довольно давно. Его завтрак состоит из чашечки черного кофе и йогурта с семенами и ягодами. Немного позднее Спектор позволяет себе выпить стакан кефира, на ланч он есть орехи и фрукты, ужинает тайским карри, вегетарианской паэльей, чечевичным бургером или салатом с сыром.

Обязательной деталью рациона профессора является оливковое масло - оно богато антиоксидантами.

Что касается мяса, то его Спектор ест только раза два в месяц, чтобы не лишать организм столь необходимого витамина B12.

Сколько ученых - столько и мнений о том, как правильно худеть. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, исследователи из Университета Колорадо (США) выяснили, что похудеть можно, сократив время провождения в сидячем положении. К такому выводу ученые пришли после эксперимента, в котором приняли участие около ста добровольцев, которых разделили на три группы.

В первой - те, кто уже сбросил лишние килограммы и работает над поддержанием результата. Во второй оказались люди с нормальным весом. А в третьей - страдающие от лишних килограммов. Самыми активными оказались участники второй группы. Они же были и самыми стройными. Добровольцы из этой группы гораздо реже остальных находились в сидячем положении, старались делать мелкую работу, нагибаться и приседать.

В то же время, биологи из городского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что в некоторых случаях физические нагрузки безрезультатны для желающих похудеть и могут способствовать набору массы.