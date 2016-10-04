Британские ученые из пяти ведущих университетов страны вылечили пациента с ВИЧ-инфекцией.
Исследователи во время проведения тестирования нового противовирусного препарата, который уже скоро сможет использоваться для лечения людей, больных ВИЧ-инфекцией, фактически излечили одного из добровольцев, который согласился принять участие в эксперименте.
Как пишет The Sunday Times, новый метод позволяет выявлять и уничтожать ВИЧ по всему организму, а не только в очагах его наивысшей активности.
Согласно исследованию, сначала терапия ликвидирует пораженные клетки, а затем активирует T-лимфоциты, обеспечивающие иммунный ответ организма.Специалисты говорят, что пока еще рано заявлять о том, что данное средство поможет победить ВИЧ, однако уже сейчас им удалось достичь значительного прогресса.
"Это первая из серьезных попыток полного излечения от ВИЧ", - заявил эксперт Национального института Великобритании по исследованиям в области здравоохранения.
Сообщается, что в исследованиях ученых принял участие 44-летний мужчина, который был болен ВИЧ. Испытуемый какое-то время принимал новый препарат, разработанный учеными.
После этого были проведены тесты, которые дали ошеломительный результат - оказалось, что в крови мужчины больше нет следов этого опасного вируса.
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