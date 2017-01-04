Группа ученых из Испании, основываясь на анализе воздействия некоторых продуктов на психику, заявила, что шоколад и мясо могут нанести непоправимый вред организму при определенном подходе.
По словам исследователей, эти продукты оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены к скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии.
Конечно, можно говорить о вреде, который несут эти продукты лишь в случаях их чрезмерного употребления. При разумном употреблении как мясо, так и шоколад оказывают положительное влияние на работу организма.
В шоколаде есть антиоксиданты, борющиеся со старением, раком и сердечными заболеваниями. Кроме того, Вы замечали, что стоит отведать шоколада в момент грусти, как настроение резко идет вверх?! А все потому, что шоколад содержит серотонин — легкий антидепрессант. Если Вы все-таки решитесь реабилитировать шоколад, то выбирайте темный или горький шоколад, как более чистый, без различных вкусовых примесей. В нем содержится менее жирное масло какао. Не экономьте на себе: покупайте шоколад самого высокого качества — таких марок, как Коркунов или Godiva. А вот шоколадок и конфет с карамельным наполнителем, с зефиром или мармеладом внутри, все же стоит избегать как чрезмерно калорийных.
Говядина же — превосходный источник белка и питательных веществ, крайне необходимых женскому организму, таких как цинк, железо, витамин В12. Хорошее, качественное мясо — вырезка или филей, с минимальным количеством жира — еще никому не повредило. Немного бифштекса, побольше овощей на гарнир — это питательно и полезно!
Ранее ученые из Оксфордского университета Великобритании развеяли миф о пользе вегетарианства. В ходе эксперимента выяснилось, что у людей, которые не употребляют в пищу мясо и рыбу, наблюдается уменьшение головного мозга.
В исследовании приняли участие вегетарианцы возрастом от 18 до 87 лет, которые полностью отказались от мясных продуктов. Магнитно-резонансная томограмма(МРТ) показала, что у всех испытуемых наблюдалось уменьшение головного мозга. Об этом сообщает информационный портал "Svopi.ru".
В течение нескольких лет ученые наблюдали за изменениями в головном мозге вегетарианцев. Выяснилось, что мозг человека уменьшался в зависимости от того, как долго он не потреблял витамины животного происхождения.
Исследователи утверждают, что нехватка витамина B12, который есть в мясе и рыбе, может быть очень опасна и привести к поражению центральной нервной системы. Поэтому при составлении рациона важен взвешенный подход, ведь организм человека должен получать все необходимые элементы.
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