Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике

Здоровье

Группа ученых из Испании, основываясь на анализе воздействия некоторых продуктов на психику, заявила, что шоколад и мясо могут нанести непоправимый вред организму при определенном подходе.

Ученые: Мясо и шоколад наносят вред человеческой психике

По словам исследователей, эти продукты оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены к скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии.

Конечно, можно говорить о вреде, который несут эти продукты лишь в случаях их чрезмерного употребления. При разумном употреблении как мясо, так и шоколад оказывают положительное влияние на работу организма.

В шоколаде есть антиоксиданты, борющиеся со старением, раком и сердечными заболеваниями. Кроме того, Вы замечали, что стоит отведать шоколада в момент грусти, как настроение резко идет вверх?! А все потому, что шоколад содержит серотонин — легкий антидепрессант. Если Вы все-таки решитесь реабилитировать шоколад, то выбирайте темный или горький шоколад, как более чистый, без различных вкусовых примесей. В нем содержится менее жирное масло какао. Не экономьте на себе: покупайте шоколад самого высокого качества — таких марок, как Коркунов или Godiva. А вот шоколадок и конфет с карамельным наполнителем, с зефиром или мармеладом внутри, все же стоит избегать как чрезмерно калорийных.

Говядина же — превосходный источник белка и питательных веществ, крайне необходимых женскому организму, таких как цинк, железо, витамин В12. Хорошее, качественное мясо — вырезка или филей, с минимальным количеством жира — еще никому не повредило. Немного бифштекса, побольше овощей на гарнир — это питательно и полезно!

Ранее ученые из Оксфордского университета Великобритании развеяли миф о пользе вегетарианства. В ходе эксперимента выяснилось, что у людей, которые не употребляют в пищу мясо и рыбу, наблюдается уменьшение головного мозга.

В исследовании приняли участие вегетарианцы возрастом от 18 до 87 лет, которые полностью отказались от мясных продуктов. Магнитно-резонансная томограмма(МРТ) показала, что у всех испытуемых наблюдалось уменьшение головного мозга. Об этом сообщает информационный портал "Svopi.ru".

В течение нескольких лет ученые наблюдали за изменениями в головном мозге вегетарианцев. Выяснилось, что мозг человека уменьшался в зависимости от того, как долго он не потреблял витамины животного происхождения.

Исследователи утверждают, что нехватка витамина B12, который есть в мясе и рыбе, может быть очень опасна и привести к поражению центральной нервной системы. Поэтому при составлении рациона важен взвешенный подход, ведь организм человека должен получать все необходимые элементы.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Кто ответит за опасную еду?
Темы мясо шоколад здоровье
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Современная
"Могучая кучка" вылечит сердца
Украина
Украина поменяет карателей на пиратов
Ближний Восток
Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Читательский топ
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.

C "сенсационным" заявлением выступил украинский замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука: "Донбасс вернется обратно до конца 2018 года".

Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Мир
В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Мир
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Юрий Носовский Украина поменяет карателей на пиратов Юрий Носовский Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Роман Газета Штык и перо
Google_113042661472508661168 США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Google_113042661472508661168 США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Google_113042661472508661168 США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Google_113042661472508661168 Глава НАТО "просветил" журналистов, чем отличается Россия от ИГИЛ
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
koreisha alexa США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Guglielmo Tell США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?