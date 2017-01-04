Американские ученые заявили, что жесткая диета ради стремительного снижения веса после новогодних застолий вредна. По их имнению, она не поможет распрощаться с лишними отложениями жира, однако, расстройство желудка вызовет точно.
Исследователи провели эксперимент. Несколько дней грызунов кормили до отвала самыми вкусными изысками. После чего подопытным стразу устроили разгрузочную диету, что вызвало стресс у животных, они наотрез отказывались питаться низкокалорийной едой. В итоге, у них началось несварение желудка, а вес остался на прежнем уровне.
Была и вторая группа мышек, которых после "праздников" вернули к обычному рациону, а затем через несколько недель начали ограничивать питание. По словам ученых, они отлично перенесли нагрузки и быстро сбросили весовые излишки.
Эксперимент показал, что попытки после окончания новогодних праздников сразу же вернуть свои былые стройные формы с помощью жесткой диеты только вредят здоровью. Необходимо делать все постепенно, чтобы организм успел приспособиться и не воспринимал это как войну на выживание.
Напомним, ранее исследователи из Университета Колорадо (США) выяснили, что похудеть можно, сократив время провождения в сидячем положении. Как сообщает Live Science, к такому выводу ученые пришли после эксперимента, в котором приняли участие около ста добровольцев.
Участники были разделены на три группы. В первой — те, кто уже сбросил лишние килограммы и работает над поддержанием результата. Во второй оказались люди с нормальным весом. А в третьей — страдающие от лишних килограммов. В течение недели все участники эксперимента носили аппарат, который отслеживал показатели активности.
В итоге выяснилось, что похудевшие люди двигались более активно, ежедневно уделяя физическим нагрузкам порядка 40 минут и делая не менее 12000 шагов. Добровольцы же из третьей группы тратили на упражнения около десяти минут в день и делали не более 7000 шагов.
Эксперимент показал, что самыми активными оказались участники второй группы. Они же были и самыми стройными. Добровольцы из этой группы гораздо реже остальных находились в сидячем положении, старались делать мелкую работу, нагибаться и приседать.
"Именно такая легкая активность позволяет людям не только держать себя в форме, но и постепенно сбрасывать лишний вес", — считает автор исследования Даниэль Остендорф.
Напомним, ранее биологи из городского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что в некоторых случаях физические нагрузки безрезультатны для желающих похудеть и могут способствовать набору массы.
"То, что мы показали, заключается в том, что нам следует обращать внимание и на диету, особенно тогда, когда речь идет о поддержании веса или сбросе лишних килограммов", — пояснил автор исследования и сотрудник нью-йоркского университета Герман Понтцер.
Ученый вместе с коллегами наблюдал за группой из 300 добровольцев, часть из которых занималась фитнесом, а остальные вели пассивный образ жизни.
В течение недели ученые анализировали объем затрачиваемых калорий в день и пытались установить его вариации в связи с занятиями спортом.
В результате оказалось, что повышение уровня физической активности не увеличивало энергозатраты организма.
Произошло это потому, что он подстраивается под регулярные занятия спортом и начинает "экономить" калории в других системах питания мышц, при этом не затрагивая жировую ткань, где хранятся "лишние" калории.
Однако это не повод отказываться от спорта, подчеркнули исследователи и вновь напомнили о важности чередования его с правильной диетой.
Теперь они попытаются объяснить работу открытого ими механизма накопления калорий. Результаты исследования опубликовал журнал Current Biology.
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