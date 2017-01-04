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Источник Правда.Ру

Медики рассказали об опасности жесткой диеты после праздников

Здоровье

Американские ученые заявили, что жесткая диета ради стремительного снижения веса после новогодних застолий вредна. По их имнению, она не поможет распрощаться с лишними отложениями жира, однако, расстройство желудка вызовет точно.

Медики рассказали об опасности жесткой диеты после праздников
Фото: Fotodom.ru/DP

Исследователи провели эксперимент. Несколько дней грызунов кормили до отвала самыми вкусными изысками. После чего подопытным стразу устроили разгрузочную диету, что вызвало стресс у животных, они наотрез отказывались питаться низкокалорийной едой. В итоге, у них началось несварение желудка, а вес остался на прежнем уровне.

Была и вторая группа мышек, которых после "праздников" вернули к обычному рациону, а затем через несколько недель начали ограничивать питание. По словам ученых, они отлично перенесли нагрузки и быстро сбросили весовые излишки.

Эксперимент показал, что попытки после окончания новогодних праздников сразу же вернуть свои былые стройные формы с помощью жесткой диеты только вредят здоровью. Необходимо делать все постепенно, чтобы организм успел приспособиться и не воспринимал это как войну на выживание.

Напомним, ранее исследователи из Университета Колорадо (США) выяснили, что похудеть можно, сократив время провождения в сидячем положении. Как сообщает Live Science, к такому выводу ученые пришли после эксперимента, в котором приняли участие около ста добровольцев.

Участники были разделены на три группы. В первой — те, кто уже сбросил лишние килограммы и работает над поддержанием результата. Во второй оказались люди с нормальным весом. А в третьей — страдающие от лишних килограммов. В течение недели все участники эксперимента носили аппарат, который отслеживал показатели активности.

В итоге выяснилось, что похудевшие люди двигались более активно, ежедневно уделяя физическим нагрузкам порядка 40 минут и делая не менее 12000 шагов. Добровольцы же из третьей группы тратили на упражнения около десяти минут в день и делали не более 7000 шагов.

Эксперимент показал, что самыми активными оказались участники второй группы. Они же были и самыми стройными. Добровольцы из этой группы гораздо реже остальных находились в сидячем положении, старались делать мелкую работу, нагибаться и приседать.

"Именно такая легкая активность позволяет людям не только держать себя в форме, но и постепенно сбрасывать лишний вес", — считает автор исследования Даниэль Остендорф.

Напомним, ранее биологи из городского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что в некоторых случаях физические нагрузки безрезультатны для желающих похудеть и могут способствовать набору массы.

"То, что мы показали, заключается в том, что нам следует обращать внимание и на диету, особенно тогда, когда речь идет о поддержании веса или сбросе лишних килограммов", — пояснил автор исследования и сотрудник нью-йоркского университета Герман Понтцер.

Ученый вместе с коллегами наблюдал за группой из 300 добровольцев, часть из которых занималась фитнесом, а остальные вели пассивный образ жизни.

В течение недели ученые анализировали объем затрачиваемых калорий в день и пытались установить его вариации в связи с занятиями спортом.

В результате оказалось, что повышение уровня физической активности не увеличивало энергозатраты организма.

Произошло это потому, что он подстраивается под регулярные занятия спортом и начинает "экономить" калории в других системах питания мышц, при этом не затрагивая жировую ткань, где хранятся "лишние" калории.

Однако это не повод отказываться от спорта, подчеркнули исследователи и вновь напомнили о важности чередования его с правильной диетой.

Теперь они попытаются объяснить работу открытого ими механизма накопления калорий. Результаты исследования опубликовал журнал Current Biology.

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