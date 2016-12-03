Европейские ученые: У ребенка должно быть три родителя

Британские медики уверены, что современные методы экстракорпорального оплодотворения, делающие возможным зачатие при помощи биологического материала, взятого у трех родителей, избавит человечество от некоторых генетических болезней, пишет Planet Today.

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Диабет, проблемы со зрением, мышечная атрофия, а также еще огромный комплекс генетически обусловленных недугов, может навсегда уйти в прошлое, если процедура ЭКО на основе генов трех родителей получит широкое распространение — заявляют сотрудники Департамента здравоохранения материнства и детства Великобритании, которые официально одобрили подобную практику.

Внедрение ЭКО на основе ДНК трех человек начнет осуществляться на территории Туманного Альбиона в следующем году, сперва на экспериментальной основе. Британские центры планирования семьи приступят к первым таким опытам весной 2017-го.

Метод, как отмечают специалисты, позволит страдающим от генетических недугов женщинам, желающим познать радость материнства, произвести на свет здорового малыша. Для этого всего лишь нужна митохондриальная ДНК третьего родителя-женщины.

В будущем, экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорской мтДНК станет широко распространенной практикой.

Отношение к ЭКО, несмотря на то, что технологии активно внедряются во все аспекты нашей жизни, в мире остается сложным. В медицинской технологии искусственного оплодотворения нет ничего дурного при условии сочетания ее с традиционными нравственными нормами — супружеской верностью и уважением к зародившейся человеческой жизни, считает протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.

"В экстракорпоральном оплодотворении нет ничего дурного, если оно совершается в контексте супружеского союза (речь идет об оплодотворении жены клетками мужа) и если в ходе этого не заготавливаются так называемые избыточные эмбрионы, обреченные на смерть", — заявил протоиерей Всеволод во вторник РИА Новости.

Он с сожалением отметил, что представитель Католической церкви, выступивший на эту тему, "прав, когда говорит о сформировавшемся рынке эмбрионов, рынке спермы". Все это, по словам Чаплина, разрушает целостность супружеского союза и моральные основы личности.

Как писала Правда.Ру, у ученых возникают разные гипотезы насчет бесплодия. Среди них и самые неожиданные. Например, этой осенью ВОЗ объявила, что бесплодие — психологический недуг. Организация предлагает считать бесплодием и, соответственно, инвалидностью неспособность найти подходящего для заведения детей сексуального партнера. Новый стандарт ВОЗ обещает в 2017 году направить на рассмотрение в министерства здравоохранения крупнейших стран мира.

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