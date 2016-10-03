Ученые выяснили, как рак "лжет" организму

Канадские ученые объяснили, как раковые клетки "прячутся" от иммунной системы организма. В результате чего в больных клетках беспрепятственно формируются метастазы, и злокачественная опухоль разрастается по всему организму.

Фото: АР

По словам исследователей, раковые клетки со временем меняются и развиваются, при этом они могут перестать создавать белок, известный как интерлейкин-33 (ил-33). Именно тогда, когда он исчезает из опухоли, иммунная система не может распознать рак и он захватывает весь организм. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, но когда появляются метастазы, она просто не видит раковые клетки и не останавливает их. Мы обнаружили механизм, который объясняет то, как метастатическим клеткам удается обмануть иммунитет и мы нашли способ лишить их этой способности", - сообщил Уилфред Джеффрис(Wilfred Jeffries) из университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Ученые исследовали молекулы ДНК, извлеченные из сотен раковых опухолей в простате и почках пациентов, проходивших лечение в одной из клиник Ванкувера на протяжении последних пяти лет. Изучая мутации в их геноме и наблюдая за случаями повторного появления рака в организмах этих больных, ученые обнаружили, что рак чаще "возрождался" в теле тех людей, опухоли которых содержали в себе мутацию в гене IL-33.

Тогда ученые имплантировали подобные "невидимые" опухоли в тело мышей и обработали часть их особым ретровирусом, который включил ген IL-33. Наблюдения за дальнейшим ростом опухолей показали, что восстановление работы гена заметно замедлило рост опухоли и предотвратило развитие метастазов, что подтвердило идеи Джеффриса и его коллег.

Если выводы ученых подтвердятся, активность IL-33 можно будет использовать в качестве важного индикатора агрессивности рака, а препараты, повышающие активность этого белка - в качестве средства для борьбы с ним.

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