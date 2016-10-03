В Британии впервые вылечили пациента с ВИЧ

Врачи Великобритании заявили о первом случае полного выздоровления больного с Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в ходе тестирования нового лечения.

"Мы открываем реальную возможность излечения от инфекции. Это огромный вызов, и мы находимся в начале пути, но достигнутый прогресс впечатляет", - цитирует газета The Independent слова главы Национального института медицинских исследований Марка Самуэльса.

Суть нового лечения заключается в совмещении антиретровирусных препаратов, которые сдерживают развитие болезни, и лекарства, уничтожающего вирус в "дремлющих" клетках.

Издание сообщает, что на данный момент лечение проходят 50 человек. Анализы выздоровевшего пациента не выявили наличия признаков ВИЧ в крови. Несмотря на это, исследователи считают, что пока слишком рано говорить о полном выздоровлении. После прекращения терапии активность вируса может вернуться на прежний уровень.

Напомним, в 2014 году американские специалисты обнаружили ВИЧ в крови трехлетней девочки из штата Миссисипи, которую, как считалось, удалось вылечить от инфекции. В марте 2013 года врачи, которые занимались лечением ребенка, заявили, что им удалось добиться полного выздоровления пациента. По их словам, это стало возможным благодаря высокоактивной антиретровирусной терапии, заключающейся в одновременном приеме трех сильнодействующих препаратов, которую врачи начали сразу же после рождения девочки.

Однако обследование, проведенное позже, вновь показало наличие вируса в крови девочки. Несмотря на это, исследователи считают, что достигнутый результат уже является большим прорывом.

"В мире еще нет такого опыта, чтобы от СПИДа наступало 100% излечение. Но наука к этому точно приближается, на это тратятся большие средства. В России ситуация достаточно напряженная. У нас большое количество больных, это количество приближается почти к миллиону. Наша задача заключается в большем улучшении качества диагностики этого заболевания на ранних этапах, поэтому, должен проводится такой вот биологический мониторинг", - рассказал Правде.Ру руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, депутат Госдумы и член комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.

"С другой стороны, это увеличение числа пациентов, которым мы могли бы более рано начинать антиретровирусную терапию. Это очень важно. Создание современных антиретровирусных препаратов очень важно. И надо эту терапию проводить. И учитывая достижения именно российских ученых в области технологий по созданию новых вирусных препаратов, я думаю, что реально создает такие возможности, что этот успех будет и у России", - уточнил наш собеседник.

Также в интервью Правде.Ру Николай Говорин объяснил, что "В настоящее время врачи, акушер-гинекологи, научились почти в 95-98% случаев не допускать инфицирования младенца, это очень важно. Представляете, например, мать больна СПИДом и рожает ребенка. У нас показатели такой защиты ребенка одни из самых высоких в Европе. То есть, картина достаточно серьезная, но сегодня наша страна активно включается, первое, во всякого рода международные программы. Второе, проводит собственные исследования по созданию новых антиретровирусных препаратов. Третье, это то, что мы расширяем число пациентов, которым эта антивирусная ретротерапия будет проводиться на ранних этапах. И четвертое, должны быть очень серьезные профилактические программы".

Отметим, 15 сентября Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД сообщила, что за время эпидемии ВИЧ в мире заразились 78 млн человек и 35 млн умерли от связанных со СПИДом болезней. В последнее время наблюдается "высокий уровень новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослых". В организации предупредили, что если эта тенденция продолжится, то "эпидемию СПИД, возможно, станет трудно контролировать".

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