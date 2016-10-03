Ученые: Женщинам нужно спать больше мужчин

Ученые пришли к выводу, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам.

источник Pravda.Ru

Как сообщает ВBC, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 950 добровольцев. Специалисты изучали мозг испытуемых на протяжении дня, уделив особе внимание участкам, отвечающим за сон.

В итоге выяснилось, что в тот момент, когда участникамэксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим.

При этом в такие моменты у женщин начинали работать сразу оба полушария мозга, тогда как мужчина продолжал использовать только одно.

Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

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