Хурмовая диета чуть не убила жительницу Санкт-Петербурга

Месяц диеты на хурме едва не убил жительницу Петербурга. 31-летнюю женщину, которая пыталась похудеть на одних ягодах, экстренно доставили в одну из больниц города. В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.

Фото: REX

Пациентка пояснила, что в течение месяца до госпитализации она сидела на хурмовой диете, употребляя ягоды килограммами. Именно вязкая хурма, по версии врачей, стала причиной образования камней, сообщает "Лайф".

Напомним, ранее ученые рассказали, как диеты сводят с ума людей. Выяснилось, что у половины тех, кто жестко ограничивает рацион питания, через время развиваются нарушения психики — от неврозов до астенической или раздражительной депрессии. По мнению израильских ученых, любая безвкусная пища снижает эмоциональный настрой, делает людей апатичными, и вызывает хроническую усталость.

На протяжении пяти лет исследователи из университета Хайфы изучали воздействие различных диет и предпочтений в питании на организм человека. В итоге, медики пришли к выводу, что монодиета нарушает метаболизм, в организме накапливаются кетоновые тела, как при запущенном диабете. Нехватка полезных веществ истощает мозг, а также ведет к серьезному нарушению питания сердечной мышцы.

Цветовые диеты (когда человек питается продуктами только одного цвета) могут привести к накоплению агрессивных ферментов, что может вызвать проблемы с печенью и выработкой желчи. А полный отказ от жиров, белков или углеводов чреват нарушением обмена веществ, и как следствие, серьезным гормональным сбоям.

Также ученые рассказали, почему на людей магическим образом действует фастфуд. По словам исследователей, диета с повышенным содержанием сахара и жира не только привела к развитию ожирения у грызунов, но и к появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей. Как объясняют ученые, эндоканнабиноиды представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане.

Между тем у 82% россиян обнаружили особый вариант гена аппетита FTO, который делает их склонными к набору лишнего веса и развитию ожирения. Об этом сообщили специалисты компании Genotek.

Ранее было доказано, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей. Несмотря на это, худеть при помощи кардинальных мер врачи не советуют. Лучше заниматься спортом и постепенно отучать себя от вредной пищи.

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