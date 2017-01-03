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Источник Правда.Ру

Минздрав РФ: традиционная китайская медицина - вполне современная система

Здоровье

Традиционная китайская медицина становится все более популярной в России, и это лишний раз подтверждает открытие на базе Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.Бурденко Центра традиционной китайской медицины, заявил в интервью агентству Синьхуа первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

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Фото: Fotodom.ru/ DP

"Традиционная китайская медицина, несмотря на свою древнюю историю, является вполне современной медицинской системой", — отметил И.Каграманян. — Она, благодаря индивидуальному подходу к каждому человеку, точной диагностике и высокому целительному эффекту, завоевывает все большую популярность и доверие людей".

Основной вектор деятельности Центра, где будут готовить медиков, специализирующихся на традиционной китайской медицине, по его словам, "задает рефлексотерапия, включая курсы повышения квалификации и переподготовку специалистов".

"Кроме того, будут решаться вопросы применения традиционной китайской медицины и стандартизации этих медуслуг, что позволит врачам освоить новые методики восстановительной медицины, а пациентам получить комплексное лечение у квалифицированных специалистов академической и традиционной медицины", — сказал первый замминистра здравоохранения РФ.

"Университетский Центр традиционной китайской медицины призван интегрировать методы традиционной китайской медицины в российское здравоохранение", — подчеркнул Игорь Каграманян.

Как известно, традиционная китайская медицина - это система современных учений и практик, зародившаяся в Древнем Китае и возникшая из внимательного наблюдения за функционированием человеческого организма. Китайцы считают свою традиционную медицину частью науки о "воспитании жизни" куда помимо медицины входят и различные методы психофизиологических практик (ушу, цигун, дао-инь и т. д.), диетология и тому подобное.

По словам президента Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимира Егорова, у китайской  медицины есть свои диагностические критерии. Они отличаются от привычных европейских, не всегда понятно, как именно они работают. Но тем не менее они подтверждены столетиями практики. "У современной науки, - считает Владимир Егоров, - не хватает пока инструментов и отработанных методик для достоверной оценки эффективности этих препаратов".

Эксперт привел курьезный пример: ряд китайских и индийских препаратов зарегистрированы у нас как БАДы, хотя в том же Китае и Индии они зарегистрированы как лекарства. Это, по мнению эксперта, говорит прежде всего о том, что наша стандартная модель экспертизы этих препаратов и регистрации не совершенна.

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