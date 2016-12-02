Немецкий аптекарь нажил состояние, разбавляя лекарства для раковых больных

Аптекарь из немецкого города Ботропа задержан по подозрению в умышленном причинении ущерба раковым больным, который предварительно оценивается в 2,5 миллиона евро, сообщает газета Ruhr Nachrichten со ссылкой на прокуратуру города Ессен.

С 2012 года он приготовил более 40 тысяч инъекций с вакциной для иммунотерапии рака с пониженной дозировкой. При этом в чеках он указывал верную дозировку, что позволяло ему закупать меньшее количество препарата.

По данным газеты, установить, кто из пациентов получил медикаменты с неверной дозировкой и каковы последствия такого лечения, прокуратуре пока не удалось.

Как ранее писала Правда.Ру, в начале года ученые сделали оптимистичное заявление: рак теперь лечится на любой стадии. Американские специалисты выяснили, что лечение с приложениями генетически модифицированных иммунных клеток (Т-лимфоцитов), в 90% случаев приводило к полному излечению пациентов с раком крови на последней стадии. Правда, пока это не внедрено, метод еще нужно доработать.

Между тем, по словам экспертов, лечение за границей — деньги в никуда. В большинстве случаев эффективно лечиться можно и в России. Но такую возможность многие родители даже не пытаются использовать. К примеру, мама приносит выписки о том, что ребенку необходима пересадка костного мозга. Сделать это она хочет в Германии, где операция стоит бешеных денег. Да, по документам ребенок, действительно, болен. Но при этом почему-то совершенно не берется в расчет тот факт, что он может пройти пересадку костного мозга в России, такие возможности у нас есть. Если говорить о детской онкологии, то в России есть замечательные федеральные центры очень высокого уровня.

Говоря о главных проблемах в онкологии, специалисты в один голос называют позднюю диагностику. В нашей стране эта проблема стоит особенно остро. Значительный процент онкологических заболеваний диагностируются только на третьей или четвертой стадиях, что требует принципиального иного, более дорогостоящего лечения. Зачастую это высокотехнологичная медицинская помощь и серьезные операции. Но даже внушительные затраты не гарантируют в этих случаях благополучного исхода. Шансы на выздоровление всегда выше, если "поймать" болезнь на более ранней стадии. Это касается всех — и детей, и взрослых.

При этом своевременная диагностика зависит не только от медицинских работников, но и от самого человека. Очень важно следить за своим здоровьем, регулярно проходить диспансеризацию. Для каждой возрастной категории разработаны определенные исследования, и нужно обязательно проходить, какими бы они неприятными они не казались. Если речь идет о детях, то здесь ответственность во многом лежит на родителях. Необходимо обращать внимание на любые признаки, которые покажутся вам тревожными.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня