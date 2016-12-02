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Источник Правда.Ру

Ученые: обильное питье при болезни не помогает, а вредит

Здоровье

Совет пить много жидкости во время болезни не помогает, а часто даже вредит здоровью человека, особенно если он болеет хроническими заболеваниями, пишет РИА Новости со ссылкой на научную статью в журнале BMJ Case Reports.

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Фото: Fotodom.ru/DP

По словам британских специалистов, доказательств того, что совет "пить много воды" является хорошим способом борьбы с простыми инфекционными заболеваниями, существует минимальное количество. По их словам, с такими ложными советами стоит бороться, учитывая количество смертей и тяжелых проблем со здоровьем, связанных с развитием острой гипонатриемии.

В пример приводят случай с пациенткой госпиталя Королевского колледжа. 59-летняя женщина по совету врача пила по несколько литров воды в день. Таким образом она пыталась "очистить свою систему" от инфекции. В результате пациентка едва не довела себя до гибели. Она начала шататься при ходьбе, падать, периодически ее рвало, и у нее развились проблемы с речью.

Когда медики провели повторные анализы, они обнаружили, что в крови женщины содержалось крайне мало натрия — примерно на 10% меньше минимально допустимых значений, что означает развитие так называемой гипонатриемии. Острая гиопнатриемия приводит к смерти в 30% случаев.

Как правило, почки и мочевыводящая система человека может приспособиться к употреблению любых количеств воды, однако при развитии некоторых болезней эта способность, по всей видимости, ослабляется, из-за чего неумеренное питье жидкости может только усугубить их ход, а не помочь выздороветь. Поэтому врачи рекомендуют не слушать подобных советов и пить лишь то количество воды, которое вам хочется выпить во время болезни.

О том, что народные методы лечения отнюдь не безопасны, Правда. Ру уже писала. Эксперты называют их "сборищем мифов". Например, считается, что алкоголь — прекрасное средство от простуды. Но при любом инфекционном заболевании крупные дозы, тем более, регулярно принимаемые приведут к обратному эффекту. То же самое с банями. Если у вас начальная стадия какой-нибудь риновирусной инфекции, ходите в баню, и это вам, вероятнее всего, поможет. Но если у вас уже начались осложнения, а вы идете в баню, вы можете зайти достаточно далеко — вплоть до морга. Такая же ситуация с медом. Хорошо, если вы здоровый человек, и мед достаточно качественный. А если вы диабетик, да еще об этом не знаете, тогда хорошая порция меда может вам только навредить, причем, в том числе, и в связи с инфекционным заболеванием.

В этом году Минздрав ожидает, что пик заболеваемости гриппом в России придется на конец декабря — январь. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. В нынешнем году, по прогнозам специалистов ВОЗ, ожидается распространение "гонконгского гриппа". Новый вирус гриппа H3N2 (гонконгский), претерпел некие изменения и был выделен в 2014 году в Гонконге. Иммунитета к этому вирусу у населения, поскольку он не циркулировал, надо полагать, нет. В этом году ожидается, что этот вирус может не только спровоцировать эпидемию в нескольких регионах России, но и стать настоящей пандемией.

Наиболее действенный способ защититься от заразы — вакцинация. По-хорошему, уже должно быть привито около 14 миллионов детей и 30 миллионов взрослых.

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