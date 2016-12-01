Президент России: "Проблемы в здравоохранении сохраняются"

Президент России начал основную часть Послания Федеральному собранию с проблем здравоохранения.

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За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил он.

"Проблемы в здравоохранении сохраняются", - констатировал при этом Путин. Бывают случаи, что оборудование есть, а как им пользоваться - врачи не знают, отметил глава государства.

Сегодня наши врачи спасают новорожденных в самых сложных случаях, отметил президент.

В 2017 году на закупку авиационных услуг для санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 млрд рублей.Путин уделил особое внимание внедрению информационных технологий в работе медучреждений и предложил в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному интернету все больницы и поликлиники в стране.

Путин пожелал успехов будущим молодым специалистам, поступившим в медицинские вузы.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.