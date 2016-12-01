Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Президент России: "Проблемы в здравоохранении сохраняются"

Здоровье

Президент России начал основную часть Послания Федеральному собранию с проблем здравоохранения.

356129.jpeg
Фото: AP

За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил он.

"Проблемы в здравоохранении сохраняются", - констатировал при этом Путин. Бывают случаи, что оборудование есть, а как им пользоваться - врачи не знают, отметил глава государства.

Сегодня наши врачи спасают новорожденных в самых сложных случаях, отметил президент.

В 2017 году на закупку авиационных услуг для санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 млрд рублей.Путин уделил особое внимание внедрению информационных технологий в работе медучреждений и предложил в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному интернету все больницы и поликлиники в стране.

Путин пожелал успехов будущим молодым специалистам, поступившим в медицинские вузы.

Президент России Владимир Путин выступает с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Темы послание президента Федеральное собрание
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Ратахин: "Мир невидимых взрывов"
Евросоюз
Эффект Трампа распространится на Австрию?
Ближний Восток
Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада?
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
В украинском "вийске" начался 37-й год
Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Украина
В украинском "вийске" начался 37-й год
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Советник Трампа предлагала дать Путину Нобелевскую премию мира
Любовь Степушова (Люлько) Эффект Трампа распространится на Австрию? Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский
Комментарии
djek ddjek США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Ольга Лашкова Немецкая оккупация российского престола
Shmul Rubin МГУ вошел в тройку лучших университетов
kannabis kannabisovih Что будет с Кубой без Фиделя?
vkontakte_220234690 Куда катится мир? Три противоречивых сценария от лучших аналитиков планеты
Иваныч Армию Литвы вооружили техникой времен войны во Вьетнаме
Nikolai Neb Нужен ли Закон о гражданстве?
Мария Коненкова "Морриконе: музыка вечна" - долгожданный концерт в Москве
Yu4210 Социологи: Большинство россиян уверены - страна движется "куда нужно"
Oleg Lukmanov ООН и сетевой маркетинг
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?