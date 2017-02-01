Эксперты предложили ввести льготы для здоровых людей

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Необходимо поощрять россиян, которые не болеют. Такую идею высказал, выступая в рамках "времени эксперта" в Совете Федерации, завкафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова Александр Разумов.

"В Фонде социального страхования мы страхуем болезнь, а никаких преференций здоровым гражданам, которые более работоспособны, вносят отчисления в социальную сферу и при этом экономят деньги фонда, нет. Это неправильно", — считает эксперт.

Также, по его мнению, сегодня нужно создать эффективную государственную систему укрепления здоровья людей.

"Благодаря ей повысится эффективность деятельности центров здоровья, спортивной медицины, санаторно-курортного лечения, снизится уровень инвалидизации и увеличится продолжительность и качество жизни", — цитирует профессора Парламентская газета.

По его словам, сегодня в стране только 20 процентов практически здоровых людей. 7,8 миллиона граждан страдает психическими расстройствами, 5 миллионов — алкогольной зависимостью, около 10 процентов людей имеет инвалидность.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, все о болезнях человека могут рассказать… его глаза. К примеру, размытость зрения может являться следствием недостаточного притока крови к глазным яблокам и мозгу, что служит первой причиной для инсульта.

По мнению специалистов, глазная выпуклость говорит о том, что щитовидная железа человека работает неправильно. К этому симптому могут могут также добавиться расстройство желудка и систематическое снижение веса. Как пишет газета "Век", нормализовать деятельность щитовидной железы можно при помощи медикаментозного лечения или хирургического вмешательства.

Приспущенные веки могут предупредить о проблемах с иммунной системой и ослаблением мышц. А пелена перед глазами, а также проблемы со зрением в темное время суток могут развиться на фоне диабета. Если симптомы запустить, может развиться диабетическая ретинопатия — разрывы мелких сосудов в глазах.

Между тем таблетки для лечения болезней в будущем может заменить правильное питание. Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии доказали, что хорошее питание во время болезни может реально ускорить выздоровление.

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что качественная еда мешает развитию инфекции в организме, при этом во время болезни она способна ускорить процесс выздоровления. Как пишет издание planet-today.ru, ученые ввели мышам бактерии Сальмонеллы, что вызвало у них потерю аппетита, и болезнь быстро распространилась на другие части тела.

Однако мыши, которые продолжали принимать пишу, прожили дольше, чем те, которые ничего не ели. Дополнительное питание повысило иммунитет, бактерии не распространялись по всему организму, когда мыши были хорошо накормлены, что позволило им оставаться здоровыми.

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