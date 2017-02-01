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Ученые научились читать мысли парализованных людей

Здоровье

Ученые создали новый нейрочип, позволяющий в буквальном смысле читать мысли людей, парализованных после автокатастроф или тяжелых заболеваний.

Ученые научились читать мысли парализованных людей
Фото: АР

Симптомы "синдрома запертого человека" напоминают то, что происходит с телом и мозгом людей в коме и вегетативном состоянии, поэтому многие нейрофизиологи считали, что парализованные люди в принципе не способны вести мыслительную деятельность, ставить перед собой задачи и решать их.

Нильс Бирбаумер из университета Тюбингена (Германия) и его коллеги, экспериментируя с четырьмя добровольцами на последних стадиях развития БАС, пытались понять, можно ли наладить с ними связь, используя так называемые нейрочипы и интерфейсы "мозг-компьютер" — системы, напрямую считывающие сигналы мозга и преобразующие их в понятный компьютеру язык.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, в исследовании ученые использовали два прибора — магнитно-резонансный томограф, наблюдавший за работой разных отделов коры и глубинных слоев мозга, и инфракрасный спектроскоп, который позволяет следить за уровнем активности отдельных групп нервных клеток по тому, как много они потребляют кислорода.

Ранее другая группа ученых выяснила, наблюдая за работой мозга здоровых людей, что при ответах на несложные вопросы концентрация гемоглобина меняется предсказуемым образом: при ответе "да" его доля в мозге повышается, а при ответе "нет" — остается такой же или падает. Руководствуясь этой идеей, ученые из Германии и создали программу, которая переводила подобные сигналы в ответы "да" и "нет".

В ходе экспериментов, парализованные в целом корректно опознавали своих жен и мужей, родственников, отвечали на вопросы о своей личной жизни, а один из мужчин даже запретил дочери выйти замуж за ее бойфренда. Кроме того, участники опытов были в целом довольны тем, что они продолжают жить, несмотря на болезнь.

По мнению ученых, данное открытие приведет к развитию полноценных синтезаторов речи и устройств, которые помогут таким пациентам двигаться самостоятельно.

Напомним, ранее американские ученые сделали настоящий прорыв в лечении паралича у человека. Они заменили человеческие нервы проводами и браслетами, зато теперь пациент может самостоятельно держать в руке ложку.

Ученые из американской некоммерческой исследовательской организации "Баттель" (Battelle, Колумбус, штат Огайо) смогли помочь парализованному молодому человеку вновь шевелить запястьем. Об этом сообщила во вторник, 24 июня, со ссылкой на The Washington Post сообщает ИТАР-ТАСС.

23-летний Ян Бурхарт не был инвалидом от рождения. В 2010 году на пляже с ним произошел несчастный случай, в результате которого он оказался прикованным к креслу-каталке. Для того чтобы вновь хоть немного управлять своим телом, молодому человеку пришлось согласиться на операцию.

В медицинском центре Векснера Университета штата Огайо Яну в мозг был имплантирован специальный чип. Затем несколько недель он учился двигать виртуальной рукой на экране монитора: его задачей было мысленно сосредоточиться на выполнении этого конкретного действия.

После таких тренировок на запястье Яна надели специальные браслеты с электродами, стимулирующими мышцы, они и чип в голове Яна были напрямую проводами подключены к специальному устройству. Через провод, подсоединенный к голове пациента, импульсы мозга передавались в машину, которая преобразовывала их и посылала сигнал в браслеты. Сначала молодой человек смог разжать пальцы, а потом уже самостоятельно поднимать и опускать запястье. В итоге он смог даже подержать ложку.

Теперь специалисты собираются продолжить исследования, чтобы в будущем заставлять таким образом полноценно работать парализованные конечности.

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