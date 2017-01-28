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У Исаакия собралось 2 тысячи противников передачи храма РПЦ

Религия

В акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви на Марсовом поле поучаствовали порядка двух тысяч человек.

У Исаакия собралось 2 тысячи противников передачи храма РПЦ

"В акции приняли участие порядка двух тысяч человек с учетом ротации участников. Акция проходит без инцидентов", — сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Заксобрания. В акции принимают участие парламентарии Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Противники передачи объявили о создании общественного движения в защиту Исаакиевского собора, на акции также собирают подписи под петицией против передачи собора.

За ходом мероприятия наблюдают полицейские, стычек между сторонниками и противниками передачи Исаакиевского собора церкви не происходит. Акция протеста проходит без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники акции держат в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ".

Напомним, ранее в центре Санкт-Петербурга неизвестные вывесили баннер, посвященный передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. На плакате изображены действующие храмы мировой величины, которые, несмотря на богослужения в них, остаются также центрами притяжения туристов: Нотр-Дам-де-Пари, Кёльнский собор, Собор св. Петра в Ватикане и Римский Пантеон. По мнению авторов баннера, возобновление церковных богослужений в Исаакиевском соборе не приведет к снижению числа желающих посетить его.

На днях была опубликована переписка координатора "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрея Пивоварова с оппозиционером, бывшим членом партии "Парнас" Ильей Яшиным. "Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить", — написал Пивоваров в соцсети "Вконтакте".

"Людей, которые "выражают мнение" жителей Санкт-Петербурга, единицы. Они через ложь отстаивают свои какие-то доходные проекты. У нас есть прекрасный опыт того, как сосуществует и музей, и храм, на примере Троице-Сергиевой лавры, с того времени, когда монастырь стал церковно-государственным, произошел только рассвет музея.

Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", — рассказал ранее Pravda.Ru священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр.

"Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ — это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого ещё в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения — православный храм должен принадлежать церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того — процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки.

Восстановление исторической справедливости в год 100-летия революции, по сути запустившей маховик жесточайшей антицерковной политики на последующие десятилетия, — это будет очень символично и правильно, со всех точек зрения. Считаю принятое решение историческим, всё возвращается на круги своя", — считает председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

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