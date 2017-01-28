Петербуржцы поддержали передачу Исаакиевского собора РПЦ

В центре Санкт-Петербурга неизвестные активисты вывесили баннер, посвященный передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

На плакате изображены действующие храмы мировой величины, которые, несмотря на богослужения в них, остаются также центрами притяжения туристов: Нотр-Дам-де-Пари, Кёльнский собор, Собор св. Петра в Ватикане и Римский Пантеон. По мнению авторов баннера, возобновление церковных богослужений в Исаакиевском соборе не приведет к снижению числа желающих посетить его. Вероятно, активисты хотели донести мысль, что храмы могут одновременно быть и музеями, и религиозными центрами.

Напомним, 28 января в Петербурге проходит пикет против передачи собора РПЦ. В роли противников выступили активисты "Открытой России" (организации, созданной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским) и несколько депутатов.

Ранее была опубликована переписка якобы координатора "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрея Пивоварова с оппозиционером, бывшим членом партии "Парнас" Ильей Яшиным. Скриншот с переписки в соцсети "ВКонтакте" опубликовал портал Infotrader. "Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить, — пишет Пивоваров. Из обнародованной информации следует, что 28 января Пивоваров вместе с активистами партии "Яблоко" готовит митинг против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Российской православной церкви.

"Протестовать против правды могут только оппоненты правды. То, что по определению принадлежит какой-то организации, должно быть в ведении этой организации. Так как храм — это главный дом церкви, он и должен служить ей и православным людям. Поэтому передача храма — это абсолютно закономерное действие государства в процессе восстановления справедливости", — рассказал Pravda. Ru Народный артист России Николай Бурляев поделился с Pravda. Ru мнением относительно передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

"Людей, которые "выражают мнение" жителей Санкт-Петербурга, единицы. Они через ложь отстаивают свои какие-то доходные проекты. У нас есть прекрасный опыт того, как сосуществует и музей, и храм, на примере Троице-Сергиевой лавры, с того времени, когда монастырь стал церковно-государственным, произошел только рассвет музея.

Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", — считает священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр.

Напомним, ранее Санкт-Петербургская епархия РПЦ сообщила о подаче заявки на переведение здания музея-памятника Исаакиевского собора в ведение церкви на безвозмездной основе. Сейчас юридически Исаакиевский собор находится в руках государства и имеет статус памятника-музея.

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