Запрет на въезд протодиакона Кураева в Латвию "за гранью понимания"

Посольство России в Латвии высказалось на тему запрета въезда российского протодиакона Андрея Кураева в страну.

"26 ноября в Латвию не пустили Андрея Кураева. Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, Латвия внесла в черный список протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева. По прилету в международный аэропорт Риги Кураев был сразу же остановлен сотрудниками пограничной охраны. Религиозный деятель был проинформирован о том, что находится в черном списке Латвии по распоряжению Полиции безопасности.

По словам религиозного деятеля, запрет на въезд был введен для него еще давно, а в 2015 году он обновился. Что могло стать причиной подобных действий пограничников, протодиакон не знает, хотя предполагает, что ситуация связана с его комментарием относительно президента Латвии. что латышская служба безопасности уже давно запретила ему въезд, а запрет был продлен в 2015 году. При этом Кураев отметил, что в последний раз находился в Латвии десять лет назад. Об этом он написал в своем блоге в "Живом журнале".

В обновленный черный список, подготовленный Советом Евросоюза, попал ряд крымских чиновников и политиков. Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение внести в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских популярных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кабзона и Аллу Перфилову, известную под сценическим псевдонимом Валерия.

Латвийский МИД отметил, что эти люди своими словами и действиями способствовали нанесению ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. Исполнители, внесенные в "черный список", планировали принять участие в проходящем ежегодно в Юрмале фестивале "Новая волна", организуемом российскими продюсерами. Фестиваль стартовал 22 июля и завершился в минувшее воскресенье, передает "Интерфакс".

"Судьба Прибалтики — это печальная судьба. Люди не смогли воспользоваться советским наследием, которое оказалось в их руках, не смогли построить гармонично развитое общество. Экономические возможности и преимущества от близости с Россией — транзит, использование портов — своей антироссийской политикой они полностью обнулили. Нет никаких разумных аргументов, почему надо было рвать все отношения с Россией, обливать ее помоями. Чтобы, в конечном итоге, превратиться в европейских маргиналов?

Мы должны понимать, что это государственная политика той же самой Латвии. И что у нас есть достаточно мощные возможности влияния, как экономические, так и медийные. Но для этого мы должны усилить свою информационную, пропагандистскую работу, должны влиять на медийном рынке стран Балтии, потому что под лежачий камень вода не течет.

Мы должны заниматься последовательным переформатированием политического поля, которое нам сегодня не дружественно, делать его либо нейтральным, либо дружественным. Механизмы, необходимые для этого, известны, должны быть специалисты в России, которые могут "рыхлить" это поле и либо нейтрализовать, либо менять политическую реальность этих стран", — рассказал ранее Pravda.Ru военный эксперт Игорь Коротченко.