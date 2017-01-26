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Источник Правда.Ру

Исаакиевский собор расцветет, как Троице-Сергиева лавра?

Религия

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление активистов, оспаривающих передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. 28 января в северной столице также ожидается проведение митингов протеста относительно передачи собора РПЦ. Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр.

Исаакиевский собор расцветет как Троице-Сергиева лавра

— Что даст эта передача собора церкви?

— Просто храм станет храмом, люди свободно смогут туда приходить молиться, для этого не нужно будет покупать билеты, стоять в очередях или нанимать гидов. Они смогут это делать совершенно спокойно. В любой воскресный день прийти и помолиться. В праздники там будут совершаться богослужения, рождественские, пасхальные, которые всегда собирают в храмах множество людей. Раньше же в Исаакиевском соборе разрешались только избранные службы.

После передачи храм заживет полноценной жизнью, такой, для которой он предназначен. Его строили не для того, чтобы он стал музеем, а для того, чтобы там возносилась молитва.

— Жители города опасаются, что в случае передачи собора РПЦ будет закрыт целый ряд образовательных, культурных и просветительских программ. Но есть ли они сейчас?

— Это же неправда. Таких людей, которые "выражают мнение" жителей Санкт-Петербурга, единицы. Они через ложь отстаивают свои какие-то доходные проекты. У нас есть прекрасный опыт того, как сосуществует и музей, и храм, на примере Троице-Сергиевой лавры, в которой наместник уже много лет является директором музея. С его назначением, с того времени, когда монастырь стал церковно-государственным, произошел только рассвет музея.

Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся, все будет продолжаться. Просто это перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все эти страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга.

— То есть передача сможет привлечь в собор еще большее количество людей, широкие слои?

— Конечно. Будут приходить не как в музей, а приходить как в храм. А таких людей большинство, которые хотят не просто прийти посмотреть и услышать историю создания собора, а еще и помолиться, найти какое-то пасторское назидание, внимание со стороны духовенства и церкви.

Напомним, ранее Санкт-Петербургская епархия РПЦ сообщила о подаче заявки на переведение здания музея-памятника Исаакиевского собора в ведение церкви на безвозмездной основе. Юридически Исаакиевский собор находится в руках государства и имеет статус памятника-музея.

В 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, подписал закон о возврате имущества религиозного назначения религиозным организациям.

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