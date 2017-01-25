"Блог накажет": Что ждет Илью Мэддисона за шутку о Коране

Блогер Илья Мэддисон (Давыдов) удалил свои аккаунты в Instagram и Twitter и покинул Россию якобы из-за угроз от запрещенной в России организации «Исламское государство». Поводом для такого призыва стала «юмореска» комика, где он рассказывал как пошел в туалет, взяв собой почитать Коран.

Последним постом Давыдова стала фотография Библии со словами: «Читаю библию перед сном и молюсь за спасение душ всех тех, кто пишет мне ужасные угрозы в инстаграме. Да простит вас Бог за ваш гнев, братья. И меня, за то, что когда-то был молод и глуп. Всем адекватным - мира и добра».

Ответит ли блогер за оскорбление чувств верующих? Надо ли вводить цензуру для телепередач? Почему ролик от 2012 года получил такую реакцию именно сейчас? Правомерно ли требование физической расправы над блогером, если другие меры не действуют? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает Султан Тогонидзе, председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа.

Напомним, что причиной конфликта стал выложенный на YouTube в апреле 2015 года двухминутный ролик с выступлением стендап-комика, в котором он "оскорбил чувства представителей сразу двух мировых религий". В выступлении Мэддисон рассказал о том, что купил Коран и взял его читать в уборную. Однако туалетная бумага закончилась, и вместо нее ему пришлось использовать носок. После он вложил его в книгу, которая якобы была Кораном. В конце ролика говорится, что это была Библия.

Ранее в интервью Pravda.Ru всё тот же Султан Тогонидзе заявлял, что представители его организации будут добиваться наказания блогера Ильия Мэддисона. "Изначально, когда нам на глаза попался этот "юмористический" ролик, сразу обозначили свою позицию: юмор заканчивается ровно там, где начинаются оскорбления. Именно это произошло в ролике Мэддисона, он перешел на откровенные оскорбления религии. Он, как мы понимаем, придерживается атеистических взглядов, и эти взгляды так же защищаются законодательством РФ - это свобода совести. Человек имеет право не быть приверженцем той или иной религии. Но оскорблять другие религии ему тоже никто не разрешал, и мы прибегнем к защите наших прав по законодательству РФ", — подчеркнул он.

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