Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков

Чудо святого Януария не произошло в день памяти священномученика на субботней церемонии в Неаполе, что навело католиков на мысли о грядущих бедствиях в 2017 году.

Как сообщает La Stampa, трижды в год на реликвиях почитаемого среди католиков и православных св. Януария происходит чудо разжижения засохшей жидкости, которая считается его кровью. Это происходит при извлечении закрытого сосуда, в котором хранится кровь, и помещении её вблизи реликвария с главой Януария в кафедральном соборе Неаполя.

Данное действие совершается в день памяти святого: в субботу перед первым воскресением мая — первое перенесение мощей Януария из Поццуоли в Неаполь (V век), 19 сентября в день мученичества святого Януария и 16 декабря (спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году).

Феномен святого Януария (итальянцы называют его Дженнаро) наблюдается уже 600 лет. Если кровь остается сухой, обычно следует трагедия. Так, в 1527 году разразилась чума, унесшая 40 тысяч жизней. В истории XX века также были случаи, когда чуда не происходило: в 1939 году — перед началом Второй мировой войны, 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением.

Между тем настоятель неапольской часовни Винченцо Де Грегорио поспешил успокоить паству и предостерег от уныния: "Мы не должны думать о катастрофах и бедствиях. Мы люди веры, и мы должны продолжать молиться".

Отметим, многие ученые подтверждают, что сухое вещество в закрытом стеклянном сосуде действительно является кровью, но объяснить, почему по определенным датам оно переходит в жидкую форму, не могут. Ранее же ученые из итальянского комитета по изучению паранормальных явлений доктор Маргарита Хак и Луиджи Марколло объявили, что сумели повторить это чудо в лабораторных условиях, используя ингредиенты, "которые были доступны даже древним алхимикам".

""Чудо" происходит от того, что священник, беря в руки ампулу, встряхивает ее. И в этом весь секрет. Ведь сам процесс превращения порошка или затвердевшей пасты в жидкость в результате механического воздействия ученым известен давно. Он называется тиксотропия. Нам оставалось найти подходящие вещества", — рассказывает доктор Хак.

Исследователи несколько раз обращались с просьбой предоставить частичку "крови" для исследования, но получали отказ. Тогда ученые начали проводить эксперименты "на ощупь", проверяя десятки различных компонентов из числа тех, которые могли быть в наличии у экспериментаторов 600 — 700 лет назад. Если жидкость в ампулах похожа на кровь, значит, в ее состав должно было входить железо, как и в человеческую кровь.

Изготовить тиксотропную жидкость-пасту, напоминающую по цвету и плотности кровь и превращающуюся в жидкость от сотрясения, ученым удалось еще в 1991 году. "В состав первой "лабораторной крови Януария" входят вода, хлорид натрия, карбонат кальция и один из хлоридов железа. Процесс изготовления занимает несколько дней. Нужно лишь знать концентрации веществ", — заявили ученые.

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