В Крещение вся вода получает божественное осенение

Православной церковью 19 января (по новому стилю) празднуется Крещение или Богоявление. Это самый древний праздник у христиан, и его установление корнями уходит к временам учеников-апостолов Христа.

Фото: AP

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Слово "крещу", или "крещаю", с греческого языка переводится как "погружаю в воду". Бог своим Крещением сделал воду святой, и теперь в память этого события традиционно празднуется Водосвятие. В это время освящается вода во всех православных храмах, а потом в реках и водоемах.

О традиции крещенского купания в проруби и о том, что оно означает для верующего человека, Pravda.Ru рассказал протоиерей Андрей Ткачев.

— Действительно ли купание в Крещенскую ночь это так важно и способствует очищению души? В чем смысл купания, этот обряд обязателен для верующего человека?

Это не обязательный обряд для верующего человека. Вода вся святая, и можно купаться и в ванной, и в душе, и в бассейне, и в сауне, также и в открытых водоемах. Сегодня освящается все естество. Все естество воды получает божественное осенение. Поэтому с верой можно купаться в любой воде: теплой, горячей, холодной, открытой или закрытой, — это не важно. А само омовение — это естественное ритуальное действие.

Но на самом деле в любой религии вопросы ритуальной чистоты и омывания тела водой всегда связываются с мыслями о душевной чистоте, о чистоте помыслов, намерений. Мы всегда это соединяем в одно. То есть моем тело, но думаем о душе.

Вода - это особое вещество, без нее невозможна жизнь. Это единственное вещество, существующее в трех состояниях: в твердом, жидком и газообразном. Это простейшая химическая формула: две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Вместе с тем, все разнообразие жизни зависит от нее. Она очень чувствительна ко всему происходящему, она способна впитывать Благодать Божию и передавать ее. Поэтому здесь стоит только снять шляпу перед тем, что люди день Крещения таким образом чтут через священные омовения, окунаются в воду по имя Отца, Сына и Святого духа, желают сообщить своей душе бодрость и надеются на отпущение грехов. Это хорошо, похвально.

— Освобождает купание от грехов?

— Безусловно, автоматического ничего у нас нет, ничего магического. Оно все связано с верой. Когда освящается вода в храмах, то во всех храмах священники по несколько раз произносят прошение о том, чтобы вода давала освобождение от грехов, чтобы она приводила человека к личной жизни, давала его сердцу веселье, а телу здоровье и сокрушала дьявола и все козни его. То есть много прошений над водой совершается.

И все это не простые слова, это все, на самом деле, духовные реальности. Поэтому если человек окунается в воду с верой и покаянием, то вода способна дать ему божественное благословение, в том числе и с оставлением грехов, почему нет.

— Сейчас очереди огромные у прорубей стоят. Растет религиозное самосознание, люди хотят быть ближе к Богу или здесь больше дань моде?

— Ради моды залезьте в холодную воду, возьмите и бухнитесь в кипяток или в минусовую температуру в воду. Ради моды никто себе проблем не создает, ради моды люди цацками балуются. А если лезут в воду, значит, что-то хотят получить от этой воды. Ради моды можно в кино пойти или тряпку модную надеть. А больше ради моды ничего не делается.

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