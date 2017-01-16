В Киеве храм Московского патриархата атаковали "коктейлями Молотова"

В Киеве неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщила пресс-служба УПЦ, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре стеклянные бутылки с горючей смесью. "Только чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым, бутылки не разбились и отлетели от стен", — сообщил ТАСС настоятель Иоанн Тронько.

По его словам, таким образом недоброжелатели хотят забрать дорогостоящую землю, на которой находится церковь. "Уже полгода парафия страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые хотят построить на месте храма многоэтажки", — пояснил Иоанн.

Отметим, в последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Украинской православной церкви Московского патриархата. Власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. За последние два года УПЦ потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

Это уже вторая попытка поджога. В прошлом году в ночь на Вербное воскресенье, 24 апреля, злоумышленники также совершили попытку поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщил настоятель храма, пожар не нанес существенных повреждений. Изначально сильное пламя быстро погасло, так как храм был обработан огнестойкой краской. Были повреждены обшивка здания и икона, которая висит на внешней стене.

"Храм был обработан прошлой осенью антивозгараемым составом, потому как мы это ожидали и предвидели: ситуация по Киеву такая, что всякий деревянный храм в опасности, он уязвим и рано или поздно до него доберутся наши "доброжелатели", — рассказал настоятель Валентин Макаров.

Ранее во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций президент Украины Петр Порошенко призвал создать отдельную "церковь, евхаристическую и молитвенно объединенную и очень важно — административно независимую от других государств". "В условиях гибридной войны, когда Украина противостоит вооруженной агрессии соседнего государства, наши враги пытаются использовать религиозный фактор в своих интересах. И самое главное духовное оружие нашей победы, то чего боится враг — это наше единство. Атаки направлены, в первую очередь, на то, чтобы расколоть наше государство и расшатать его изнутри", — сказал Порошенко на встрече с предстоятелями украинских церквей.

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