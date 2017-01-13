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Эксперт: Традиционное христианство в мире зажимают в угол

Религия

Ежегодное религиозное исследование Pew Research показало кризис христианства в годы президентства Обамы. 8 лет назад, перед его инаугурацией, лишь 16% американцев причисляли себя к атеистам. К сегодняшнему моменту их число выросло до 25%. Такая информация приведена в телеграм-канале Trump. 

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Фото: AP

Что ждет Америку и ее жителей, Правде.Ру рассказал профессор Кафедрой миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.

— Среди причин называют политику Обамы, которая превратила школы и университеты из в целом секулярных учреждений в откровенно антихристианские заведения, во многих из которых могут подвергнуть выговору или даже оштрафовать за чтение Библии или публичное ношение крестов. Как вы видите последствия для американского общества?

— Во-первых, я не думаю, что тут президентство Обамы само по себе является ключевым в этом процессе, потому что процесс начался достаточно рано, еще в конце 80-х, и все 90-е, 2000-е годы маховик этот раскручивался. И по мере того как он раскручивался, все больше и больше убыстрялся. Возможно, самый быстрый темп этих антихристианских перемен пришелся на президентство Обамы. Но, я думаю, он будет раскручиваться и дальше, если каким-то образом не удастся его остановить.

Но у меня прогнозы, скорее, пессимистичные. Пока я не вижу, каким образом можно остановить этот маховик, потому что, действительно, силы, формирующие общественное мнение, постоянно и целенаправленно меняют его в антихристианскую сторону, в оккультную сторону.

Опять же, голливудские фильмы — лучший барометр общественного мнения и одновременно, то, что его формирует. И оккультное мировоззрение практически во всех голливудских фильмах воспринимается как абсолютная данность, его даже никому не нужно расшифровывать и объяснять. Христиане изображаются в лучшем случае как недалекие чудаки, а в худшем — как злонамеренные негодяи. И, конечно, этот безудержный секс-просвет, и диктатура политкорректности, страшная диктатура, которая, фактически, если еще не превратила, то очень скоро превратит Америку в совершенно тоталитарное общество, когда гомосексуализм фактически объявляется нормой, а детей с самого нежного возраста начинают подталкивать к смене пола.

Такое впечатление, что скоро нормальные человеческие отношения уже выйдут за пределы нормы. Во всяком случае, открыто критиковать гомосексуализм уже сейчас совершенно невозможно. И, более того, я могу сказать, что удалось небывалое. В интеллигентских, творческих, профессорских кругах, неприятие гомосексуализма теперь воспринимается вроде бы нормальными людьми, столь же неприемлемым, как расизм и антисемитизм. Я время от времени бываю на международных конференциях, и просто априорно считается, что если ты профессор, если ты представитель академического сообщества, то однозначно ты должен быть чрезвычайно расположен к открытому проявлению гомосексуальности, к однополым "бракам" и т. д.

Они даже не могут помыслить, что может быть какое-то другое мнение. И, конечно, Обама, который с самого начала заявил, что будет бороться за попранные права сексуальных меньшинств и прочее, достаточно много прибавил к этому процессу.

— В конце октября Глава "Евангелической миссии Билли Грэма" Франклин Грэм, разочарованный политикой Обамы, который "пропагандирует безбожие", неожиданно призвал паству "молиться о президенте России, защищающем традиционное христианство". Прислушаются ли к Грэму простые американцы и представители церкви?

— Американской церкви как таковой нет. В Америке есть много разных религиозных организаций, и они, опять же, совершенно разные. К сожалению, я должен сказать, что в Америке процветают секты. И если в 70-е, 80-е, 90-е годы американские правоохранители активно боролись против сект, то со второй половины 90-х годов начинается совершенно другая тенденция, когда американское правительство поддерживает секты, в том числе самые зловещие. Особенно на экспорт. Противосектантские общественные организации запуганы, задавлены и разорены судами.

И этот процесс во время правления Обамы также очень сильно стал развиваться и продвигаться. Впрочем, такая резкая перемена в американском правительстве началась при Клинтоне, и теперь она дошла до своей кульминации. Опять же, я не знаю, захочет ли Трамп что-то делать, и удастся ли ему эту тенденцию остановить или как-то переломить.

— Что будет с традиционным христианством в ближайшие десятилетия?

— Я совершенно не могу сказать, потому что есть огромное число факторов. В целом, я вижу, что традиционное христианство в мире теснимо, оно отступает, его зажимают в угол, ему дают все меньше и меньше пространства для жизни. На всем Ближнем Востоке христиан фактически убивают.

Если в Европе открытых гонений нет, то скрытые гонения присутствуют в полной мере. Когда открытое ношение христианской символики запрещается, когда христианские праздники переходят в сугубо личное пространство. Даже очень часто поздравлять с Рождеством считается неполиткорректным, нужно просто поздравлять с "праздничным сезоном", не уточняя, с каким.

Официальные открытки уже не могут быть с рождественской или пасхальной символикой, просто какие-то цветочки или что-то в этом роде. Так что, все это весьма печальная тенденция. Честно говоря, хотелось, чтобы она изменилась, переломилась, но я пока не вижу, каким образом это возможно. В нашей стране пока этот процесс сильно замедлен, но он развивается и у нас. Хотя мы, по счастью, пока еще значительно отстаем от стран Запада. Но удастся ли его остановить, возможно ли его остановить, я сказать не могу.

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Темы религия христианство Александр Дворкин
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