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Папа римский поздравил православных христиан с Рождеством

Религия

 

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Фото: AP

Папа римский Франциск поздравил "в духе братской любви" православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю). Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

В православной же церкви сегодня - Сочельник, последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова. Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что коливо - вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо было положено в канун праздника только после литургии (богослужения). У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

Кстати, Армения и Армянская апостольская церковь празднуют Святое Рождество и Богоявление в один день. Это один из двух, наряду со Святой Пасхой, главных праздников армянской церкви. Армянское Рождество отличается от других христианских церквей, поскольку армянская церковь "сохранила верность древним традициям и апостольскому преданию" и, несмотря на перемену календаря, отмечает эту дату 6 января, вместе с праздником Богоявления, пояснили в Святом Эчмиадзине, передает ТАСС. 

Благовестом колоколов кафедральный собор первопрестольного Святого Эчмиадзина встретил сотни верующих этой христианской церкви, которые, несмотря на мороз, с раннего утра прибыли сюда на рождественскую литургию. "Христос родился и нам явился! Вам и нам благая весть!", - так приветствуют друг друга последователи этой христианской церкви как в Армении, так и на всех континентах - в зарубежной армянской диаспоре, которая превышает 5 млн человек.

К празднованию Рождества готовится также  Египетская коптская церковь. Подготовка происходит  в обстановке принятых властями страны исключительных мер безопасности. Министерство внутренних дел АРЕ распорядилось оцепить полицейскими кордонами все основные христианские храмы не только в столице и во втором по величине городе страны Александрии, но и в провинциях со значительной долей христианского населения, таких как Эль-Минья, Асьют, Матрух.

Такие меры были введены из-за недавнего теракта в Каире. В районе Аббасия в церкви на территории коптского соборного комплекса 11 декабря прогремел мощный взрыв. Число погибших возросло до 28 человек, в основном, это женщины и дети, сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады, он подтвердил, что взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины. 49 человек пострадали.

Сначала сообщали, что неизвестный бросил взрывное устройство в храм, когда там шла служба. Однако потом стало известно, что террорист-смертник подорвал закрепленный на нем пояс со взрывчаткой.

Отметим, что в Москве в Рождество порядок будут обеспечивать более 4,5 тыс. сотрудников полиции. Наряды будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей, на улицах города будет увеличено число патрульно-постовых нарядов.

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