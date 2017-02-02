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"Анархия и беззаконие": На Украине вновь ограбили два православных храма

Религия

В Одесской области в ночь на 2 февраля были ограблены еще два храма — Свято-Покровский в городе Белгород-Днестровской и Свято-Димитриевский храм в селе Семеновка. Грабители, как и в прошлый раз, отключили сигнализацию и проникли внутрь через окна.

Анархия и беззаконие: На Украине вновь ограбили два православны

В поисках денег и церковных ценностей злоумышленники повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с Богослужебными сосудами, причинив значительный ущерб церковному имуществу.

Грабители похитили более 1000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам. Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы грабежей.

Несколько дней назад также в Одесской области неизвестные разгромили и подожгли храм украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и детскую амбулаторию. Нападение произошло в ночь на 25 января в селе Новая Долина Овидиопольского района. Злоумышленники практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование и уничтожили около 700 детских медкарточек. Огонь в храме уничтожил большое количество церковного имущества.

В ночь на 30 января неизвестные ограбили сразу три православных храма. Нападению подверглись Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке. Воры, проникнув в храмы через окна, варварски повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты. Из Свято-Андреевского и Свято-Казанского храма похитили более 4000 гривен, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам. Из третьего храма также похитили денежные средства.

"Призываем руководство Национальной полиции и прокуратуры Одесской области обратить особое внимание на раскрытие этих резонансных преступлений: власть должна показать, кто в Украине хозяин — Конституционная правоохранительная система или преступный мир, анархия и беззаконие", — сообщается на сайте Одесской Епархии Украинской Православной Церкви".

Ранее Pravda.Ru писала, что на Украине увеличилось количество совершенных преступлений, в частности разбойных нападений. Фактически все преступления сопровождаются применением оружия. По мнению киевского психолога-криминолога Юрия Ирхина, криминальное напряжение будет только нарастать. Причина — социально-экономические проблемы: сокращение рабочих мест, стремительный рост цен на продукты и коммуналку.

"Если раньше в квартиру врывались по наводке, то сегодня, действительно, увеличилось число грабежей, когда преступники совершенно не имеют представления о квартире, которую грабят, и о том, есть ли там хозяева. Настрой таков: если есть хозяева, значит, пристукнем или убьем", — отметил Ирхин.

Его прогноз неутешителен: "На большую дорогу будут выходить те, кто пока еще не при деле. Это люди, лишившиеся работы, либо их бизнес прогорел. Чтобы банально выжить, многие из обычных граждан будут заниматься грабежами и воровством". Ни дня не проходит, чтобы в украинской столице кого-то не убили, не похитили, не ограбили.

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