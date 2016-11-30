Как купить безопасные новогодние подарки?

Приближается самый сказочный и "подарочный" праздник — Новый Год. В конце ноября — начале декабря в магазинах начинается самый настоящий ажиотаж. Как купить качественных подарок для своих близких Pravda.Ru рассказал генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

— Проверялось ли качество в этом году? Какие данные? Есть ли жалобы?

— На новогодние детские подарки куча жалоб. Шоколадные яйца с вложениями очень сильно привлекают детей, там же внутри всякие игрушки. Дети обычно просят папу с мамой все это дело купить. Но родители забывают о том, что яйцо покрыто фруктово-ягодной глазурью, а не шоколадом. Глазурь содержит очень много загрязнителей, красителей, ароматизаторов, молекул жирных кислот, которые не очень полезны. Сейчас идет широчайшая торговля этими яйцами.

— Есть проблемы с игрушками? Как защитить детей и сделать правильный выбор?

— Елочные игрушки у нас, к сожалению, выпускает всего 2-3 завода, и, в основном, они делаются из стекла. Естественно, они не очень полезны для здоровья, поскольку, покрыты разными слоями краски, ртути, с использованием разных химических элементов. Надо внимательно относиться к игрушкам, которыми украшается елка, игрушки, которые сажают под елку, игрушки, которые дарят детям на Новый год.

Поменьше пластмассы, поменьше маркировки "сделано в Китае". Поэтому, если родители хотят купить какую-то хорошую игрушку, ее можно выбрать. Сейчас у нас широкий ассортимент в торговле. Главное, что надо учитывать — это безопасность. Особенно сейчас много игрушек милитаристского характера, так называемый стиль милитари, для мальчишек, для войны. Там танки разные, оружие. Они из металла, можно пораниться. Плюс краска используется зачастую некачественная.

— Перед тем, как подарки появляются на прилавке, они где-то проходят проверку?

— Как любой товар, они проходят, естественно. Там где надо — сертификацию, там где надо — декларирование. Это естественный процесс. Все, что к Новому году продается, является товарами традиционного спроса. Впереди праздник. Что делать потребителю? То, что делает всегда. Если покупает пищевые продукты, то надо смотреть, что это за продукты. Если покупает товары не продуктового сегмента, изучайте внимательно упаковку. Надо просто читать этикетку или смотреть на маркировку.

Куда обратиться, если вдруг что не так? У нас по России 640 организаций, защищающих права потребителей, и мощнейший Роспотребнадзор. В конечном счете, есть такие организации, как наша, куда можно позвонить, посоветоваться, попросить помощи.

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