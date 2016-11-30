Через главу ЦРУ Трампу сделали "последнее китайское предупреждение"

Директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил избранного президента США Дональда Трампа, что прекращение ядерной сделки с Ираном будет катастрофой. "Я думаю, это будет иметь катастрофические последствия. Это было бы верхом глупости", — цитирует его "Би-би-си".

Фото: АР

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Такие предупреждения разве делаются публично? Это как-то странно выглядит?

— Это выглядит, конечно, довольно странно. Это случай, выходящий за рамки протокола, системы взаимоотношений, которая принята в высших округах политической элиты США. Но, тем не менее, подобного рода заявления бывают. В этом плане важно понимать, почему эти заявления делаются именно сейчас, и кем эти заявления произносятся, озвучиваются.

Дело в том, что Бреннан уходит на пенсию, и он не планирует продолжение своей работы в будущей команде Трампа. Поэтому, он сейчас может делать любые заявления для того, чтобы поднять себя в глазах руководства Демократической партии. Плюс, по всей видимости, его попросили сделать эти заявления. И за это, вполне возможно, ему пообещали "золотой парашют" при выходе на пенсию. Поэтому он сейчас и озвучил эти предупреждения.

Трамп, безусловно, примет их во внимание, потому что это не собственные мысли Бреннана, это некое предупреждение ему — Трампу. Теперь он будет выяснять, а может, он уже знает, кто именно послал ему это предпоследнее китайское предупреждение. И сделает надлежащие выводы, а затем предпримет активные действия для того, чтобы те, кто сегодня имеет наглость намекать Трампу на какие-то последствия каких-то шагов, потеряли всякую охоту повторять подобного рода заявления, и вообще практиковать такие вещи.

— Будет ли Трамп слушаться этих заявлений? Будет ли новый директор ЦРУ Пампео делать заявления в том же ключе?

— Пампео таких заявлений делать не будет. Он член команды Трампа, и полностью лоялен своему новому патрону.

— Насколько ЦРУ самостоятельно в своих действиях в системе? Есть мнение, что ЦРУ независимо от президентских администраций проводит свои операции.

— Нет, ЦРУ не настолько самостоятельно, оно встроено в систему государственного управления. Более того, ЦРУ ведь входит в состав такого конгломерата, который носит название "Разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки". И это разведывательное сообщество, которое включает в себя около двух десятков специальных служб, которым руководит Совет национальной безопасности.

Кроме того, ЦРУ по каждой своей операции, по каждой расходной статье отчитывается перед конгрессом. В-третьих, ЦРУ, безусловно, зависит от администрации Белого дома, как напрямую, так и косвенно. Потому что кадры расставляются с согласия конгресса, но, как правило, выбираются именно Белым домом. И в финансовом плане оно вполне управляемо, и в идеологическом плане. Это не государство в государстве.

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