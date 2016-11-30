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Яков Кедми: Обама уже ничем не сможет навредить России

Экспертное мнение

Весь мир продолжает прогнозировать возможные направления внешней политики американской администрации при новом президенте Дональде Трампе. Однако пока главой Штатов остается Барак Обама. Введет ли он новые санкции против России за время, пока остается у власти?

Яков Кедми: Обама уже ничем не сможет навредить России
Фото: AP

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Буш, Клинтон и Обама неправильно понимали и интерпретировали ту ситуацию, которая создалась после распада Советского Союза. Они решили: мы теперь хозяева и можем делать, что угодно. А поскольку американская политика всегда субсидируется деньгами крупного капитала, тот, кто давал им деньги, тот и определял американскую политику. И то, что было выгодно случае финансовому, нефтегазовому капиталу, и определяло направление американской политики. Которое завело страну, в итоге, в тупик.

Но Трамп официально придет к власти в январе. За это время у Обамы есть шансы ввести какие угодно санкции…

Это теоретически. Он не сможет практически ничего сделать, потому что надо понимать структуру Соединенных Штатов, их культуру, надо понимать простую вещь: любое указание, которое дает президент, должны исполнять конкретные люди. Через месяц-другой президент уйдет, а с них спросят. Поэтому люди уже ориентируются на новую власть.

То есть, Трампу никто сейчас специально палки в колеса вставлять не будет?

— В Америке? Не бывает такого. Не надо придавать большое значение раздуваемой истерии этих демонстрантов. В Америке есть определенная группа профессиональных демонстрантов. Неважно, что поломать, пограбить, покричать. Они всегда пойдут на любую демонстрацию, не имеет значения, во имя чего. Америка привыкла к этому. Она с этим живет. Власть в Соединенных Штатах перешла к Трампу.

Напомним, 28 ноября правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. Как сообщили в канадском МИД, в него вошли 15 человек, в том числе 6 депутатов Госдумы от Крыма.

Ранее американские сенаторы раскритиковали заявления Трампа и его назначенцев о России и подтвердили готовность проводить жесткую политику в отношении Москвы. Тем временем эксперты Bloomberg уверены, что США исчерпали варианты новых антироссийских санкций, которые можно было ввести из-за ситуации в Сирии.

Как пишет издание, несмотря на сообщение Вашингтона о введении новых санкций как способ давления на Москву, госсекретарь США Джон Керри не сообщает никакие подробности, а Евросоюз на саммите в Брюсселе так и не договорился об ужесточении санкционного режима.

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Темы США санкции Яков Кедми Барак Обама Дональд Трамп
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