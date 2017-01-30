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Источник Правда.Ру

Франция тоже озабочена вопросом телесных наказаний в семье — мнение

Экспертное мнение

Конституционный совет Франции отклонил законопроект, который считался одним из предвыборных обещаний действующего президента Франсуа Олланда. Несмотря на внешние и внутриполитическое давление, орган конституционного контроля Пятой республики постановил законность телесных наказаний, иначе говоря — "традиционных методов воспитания детей".

Французский писатель: Страна не в состоянии подготовить детей к
Фото: Fotodom.ru/DP

В 2017 году во Франции пройдут выборы президента. Какой будет политика нового лидера по вопросу телесного наказания детей, рассказал Pravda.Ru писатель, общественный деятель Хальтер Марек.

— Вопрос, кто будет президентом. Политика левых и правых в отношении семьи очень разная. Франсуа Фийон (Правоцентристская партия "Союз за народное движение"- ред.) скорее всего не будет заниматься этим, скажет, что есть закон, который не оспаривается. Если победит левая сторона, могут быть какие-то изменения. Для правых, семья — это сердце нации, все начинается в ней. С левой же стороны считают, что интересы общества могут отличаться от интересов семьи.

Кто будет завтра президентом Франции? Может быть, это будет Макрон или Ле Пен, что, правда, маловероятно, большинство будет против. Сегодняшняя проблема, и не только во Франции, в том, что нет лидеров. У вас есть Путин. Можно его любить или не любить, но он у вас есть. Во Франции же нет лидеров, нет политики даже в области образования, чтобы подготовить детей к нормальной жизни.

Отметим, сейчас во Франции предусмотрено право родителей "корректировать" поведение детей, однако границы допустимого наказания не предусмотрены, поэтому каждый случай обращения в правоохранительные органы разбирается индивидуально.

Напомним, ранее ученые социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова провели масштабное исследование по проблеме насилия в отношении детей. Данные опроса говорят о том, что большинство избиваемых детей считают физическое насилие нормальным методом семейного взаимодействия. Сами родители тоже уверены, что поступают правильно, лишь четыре процента взрослых отнесли телесные наказания к разряду жестокого обращения, а не к одной из форм воспитания. Социологи из МГУ подтвердили, что когда мать или отец бьют ребенка, они стремятся заставить его подчиниться или привить ему определенные убеждения, только в 3,6 процента семей насилие совершается без какой-либо причины.

Чаще всего физические наказания применяются родителями из бедных и малообеспеченных семей. Вероятно, они надеются, что хорошие отметки станут для детей возможностью поступить в вуз и устроиться в жизни на более высоком уровне, но роль оценок в аттестате сильно ими преувеличивается. Многие известные и успешные люди, начиная с Бунина и заканчивая голливудскими звездами, не блистали школьными "пятерками". Некоторых, кстати, регулярно били за "неуды", что не способствовало улучшению успеваемости, зато приводило к ощущению ненужности и родительской нелюбви. Именно этим, по мнению психологов, заканчиваются попытки добиться от детей трудолюбия и страсти к знаниям с помощью телесных наказаний. На короткое время "крайние меры" оказывают эффект, и из страха школьник начинает приносить хорошие отметки, но потом он ожесточается, закрывается от матери и отца, перестает им доверять и старательно постигает одну науку — как выкрутиться, чтобы избежать побоев.

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