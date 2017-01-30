Юрий Поляков: Наши школьники научились нажимать кнопки, но разучились говорить

В российские школы вернется обязательный экзамен по устной речи. В рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) уже через полгода учащиеся 9-х классов российских школ будут сдавать тест "Устная речь". По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, в 2017 году экзамен пройдет в качестве "пилотного" проекта, но в следующем году тест по устной речи станет обязательным для всех. В планах также возврат к классическому сочинению.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал главред "Литературной газеты", сопредседатель Международного литфонда, председатель Всероссийского фонда поддержки и развития культуры "ПРОК" Юрий Поляков.

— Ваше отношение к тому, что вернутся экзамен по устной речи и сочинение?

— Все правильно, это вполне своевременно. Сейчас у молодежи даже интонация нерусская появилась, очень сложно со словоупотреблением, беднейший синонимический ряд. Замечательно знать два языка, но когда на родном языке не могут провести оттенки мысли, это неправильно.

Без сочинения вообще нельзя человеку поступать ни на какую специальность. Более того, я бы, как в своей время в Древнем Китае, при приеме чиновника на работу заставлял его писать сочинение. Потому что именно в сочинении абсолютно видны и интеллектуальный, и культурный уровень, и, если хотите, гражданская позиция. Это очень правильная мера министра образования. Об этом в течение последних 10 лет писала и зазывала "Литературная газета".

— Получается, перевод школьников на тестирование вместо традиционных экзаменов привело к негативным результатам?

— Конечно, владение языком и чисто механическое знание каких-то орфографических, синтаксических правил, это разные вещи. Как строилось советское обучение иностранному языку — выучено две тысячи слов, выучена грамматика, а говорить человек не может. Эта система тестирования привела к тому, что русский язык стали учить так же. Кнопки правильно нажали, а сформулировать свою мысль словами, а уже тем более, изложить ее грамотно, как положено, по законам русского языка не умеют. Ну куда это годится?

Напомним, как сообщала Pravda.Ru, семьдесят процентов второклассников из 30 тысяч российских школ не смогли справиться с заданием, в котором нужно было из предлагаемых 10 слов составить предложение.

По словам Ольги Васильевой, такая проблема наблюдается не только в русском языке. "Получается, что нам нужны программы, учебники, апробация учебников. Нам нужно возвращаться к тому, что на ЕГЭ мы не натаскиваем, а что каждый предметник — высококлассный специалист, чтобы он гордился и считал, что он подаёт свой предмет лучше, чем его коллеги, — сказала Васильева. — Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая — люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое — хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!