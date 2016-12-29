Эдуард Лозанский: Президентство в Калифорнии Клинтон не светит

Жителями Калифорнии давно овладевают мечты о независимости от Соединенных Штатов, а исход ноябрьских выборов еще больше раздул огонь сепаратизма. Бытует мнение, что для Хиллари Клинтон выборы не прошли даром, она может стать президентом Калифорнии. Ведь в "золотом штате" демократка победила с перевесом более чем в 30%.

Фото: АР

Есть ли у Клинтон шанс стать главой Калифорнии, рассказал Pravda. Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— Думаю, вероятность — ноль, это просто разговоры, в которых ощущается горечь поражения. И мы знаем, что и Обама подливает масла в огонь. Он только что объявил о том, что огласит новые санкции в отношении России и лично Путина. Вместо того, чтобы признать свое поражение с достоинством, объединить нацию, Обама и его последователи продолжает эту, совершенно никому не нужную, истерию, которая может скатиться до опасной черты.

То есть, опасность Третьей мировой войны еще не ушла, у нас еще осталось три недели. Сейчас нужно быть очень сдержанным, мне кажется, в том числе, и России. Отвечать, если будут какие-то серьезные санкции, придется, но надо понимать, что это может привести к Третьей мировой войне.

Трамп, узнав о предстоящих новых санкциях, сказал, что, может быть, хватит, может, пора уже смотреть в будущее. Что касается конкретно Калифорнии, думаю, все быстро пройдет. Как только 21 января наступит, Трамп проведет какие-то реформы, наверняка будут сделаны какие-то положительные шаги, и для граждан этого штата, и все быстро сойдет на нет.

Отметим, в ноябре сепаратистское движение под названием "Да, Калифорния!", подало в генеральную прокуратуру штата заявление о проведении в 2018 году референдума по вопросу об изъятии из калифорнийской конституции пункта, провозглашающего, что Калифорния "является неотъемлемой частью Соединенных Штатов Америки". Активисты считают, что Калифорния — с ее гигантским ВВП, достигающим 2,5 трлн долларов и делающим ее экономику шестой в мире, гораздо больше платит в федеральную казну, чем оттуда получает.

В XIX веке указанный штат был независим от США и назывался Калифорнийской республикой. В 1850 году коммодор Военно-морского Флота США Джон Слоат высадился в заливе Сан-Франциско и объявил эту территорию принадлежащей Штатам.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня