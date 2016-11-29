Преступления Майдана: На кого свалят вину?

Виктор Янукович выступил перед украинским судом по событиям Евромайдана 2014 года. Как сообщает НТВ, генрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-президента в сотрудничестве с российскими властями, "чтобы изменить государственные границы Украины, а также в нарушении Конституции Украины и развязывании агрессивной войны".

Фото: АР

На что Виктор Янукович ответил, что "не разговаривал с кем-либо о подавлении протестов на Майдане". "Я говорил только о мирном урегулировании этого кризиса. Я пытался избежать кровопролития любой ценой", — сказал экс-президент Украины.

Как прокуратура Украины намерена доказывать обвинение, Pravda.Ru спросила у лидера Прогрессивно-социалистической партии Украины (ПСПУ), доктора экономических наук Натальи Витренко.

— Как собираются доказывать обвинение? Зачем Януковичу этот процесс?

— Сама позиция Луценко абсолютно ясна. Он человек без юридического образования, поэтому все его выступление носило не правовой, а политический характер. Ему нужно было во что бы то ни стало обелить тех, кто совершил государственный переворот, и всю вину возложить на Януковича. То, что должен был делать следователь: объявлять подозрения и обосновывать, - взял на себя Луценко. Теперь понятно, что это будет использовано для обвинения Януковича, чтобы возложить на него всю вину за то кровопролитие, которое произошло в феврале 2014 года.

— Это будет для Украины "зрада" или "перемога"?

— Для Украины это очередная перемога. Власти будут доказывать, что Янукович все организовал, что он во всем виноват. Ведь если виноват Янукович, значит, они не виноваты. Если расстрел участников Майдана вели люди Януковича, "Беркут", спецназ, то тогда Пашинский, Парубий и другие, кто был заснят прямо при всех этих правонарушениях, белые и пушистые.

— Почему Янукович пошел на это?

— По нескольким причинам. Я думаю, во-первых, его угнетает это состояние политического трупа. И во-вторых, он не хочет на себя брать всю вину. Я уверена, что ему есть что сказать, он решил это высказать как свидетель. Он, вообще, человек низкого интеллектуального уровня, кроме того, трусливый по своему характеру. И вот вместо того, чтобы четко и ясно, атакуя, излагать свою мысль, он терялся, подсматривал, в душе терзался. Это, конечно, все было очевидно и резко снизило эффективность его выступления.

С другой стороны, Янукович выступил, чтобы снять с себя вину. Он же понимает, что Украина залита кровью и те политические расправы, репрессии, травля, которые осуществляет власть по отношению к инакомыслящим, — результат переворота. Кроме того, ему есть, безусловно, что сказать по событиям на Евромайдане.

Напомним, печально известные события на Майдане, произошли в феврале 2014 года, во время государственного переворота, в результате которого был свергнут Виктор Янукович. Тогда, 20 февраля, во время массовых беспорядков, по протестующим был открыт огонь из снайперских винтовок. Жертвами трагедии стали 53 человека (49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов).

Новые киевские власти возложили всю вину на сотрудников "Беркута". Однако существует большое количество свидетельств, указывающих на то, что расстрел демонстрантов был устроен представителями оппозиции.

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