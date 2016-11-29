Электронный носитель - хорошо, но бумажный должен остаться

В России успешно работает портал госуслуг. Пора бы переходить на электронное делопроизводство, электронный документооборот и в системе правопорядка. Ведь СИЗО переполнены. Ведомства обмениваются документами по обычной почте, в том числе с коллегами за рубежом.

Фото: Fotodom.ru/DP

Бывает, что подозреваемые годами ждут своей участи в изоляторах, а российские граждане оплачивают это. Потому что различные запросы не сразу проясняют ситуацию, переписка затягивается. А содержание задержанного обходится порядка 50 тысяч рублей в месяц.

Бумажная переписка между различными структурами и ведомствами внутри страны — тоже дело хлопотное и накладное. Дела из прокуратуры возят в суд иногда на нескольких машинах (недавний пример — дело Банка Москвы), а потом отправляют на дорасследование из-за какой-то мелочи, возвращают назад… Документы могут потеряться и испортиться, изводится масса бумаги. В электронной версии такие неприятности и потери можно исключить. Значительно сократилось бы время и всевозможные расходы.

Нельзя впустую тратить время и деньги, когда есть возможность сделать все намного проще, надежней и быстрее в десятки и сотни раз. Пора уже от декларирования внедрения различных цифровых новшеств переходить к реальному цифровому государству.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо дал Pravda.Ru комментарий по данному вопросу. Он положительно оценивает идею электронного документооборота и считает, что время для этого уже пришло:

— То, что надо в наше время переходить на электронный документооборот, несомненно. Мы уже подошли к этой необходимости, и возможности для этого есть. Но документы такого рода, как уголовные дела, какие-то результаты экспертиз, которые проводятся, должны быть и на бумажном носителе.

Если кому-то нужно отправить документ куда-то внутри страны или за границу, то сегодня можно это легко сделать в электронном виде. Сегодня все сканируется, отправляется. Поэтому из-за этого два года люди точно там не сидят. Документ можно отсканировать, отправить по электронной почте, и любой адвокат и член семьи сможет ознакомиться с материалами дела.

Другое дело, что если за границу их вообще переводить надо на другой язык. Тогда там ряд вопросов, конечно, может возникнуть. Кто будет переводить на английский или другой язык, отправлять, вносить в электронную базу? Электронный носитель — это хорошо, но бумажный носитель, который был, в любом случае в таких важных вопросах, должен сохраниться и продолжать жить.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня